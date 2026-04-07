Resep Nutella Butter Tteok: Dessert Kenyal, Lumer, dan Super Nagih

Potret nutella butter tteok, dessert kenyal berbahan tepung ketan dengan isian cokelat. (Sumber: instagram.com/@frederickyang)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta dessert manis dengan tekstur unik, Nutella Butter Tteok ini wajib banget dicoba. Perpaduan antara kue bertekstur kenyal khas tepung ketan dengan isian cokelat lumer bikin camilan ini terasa spesial. Nggak cuma enak, tampilannya juga menarik dan cocok jadi ide jualan atau hidangan di rumah.



Resep ini sempat viral karena simpel tapi hasilnya premium. Seperti dilansir dari akun @frederickyang, “Nutella Butter Tteok” ini terinspirasi dari kreasi dessert ala Korea yang menggabungkan kelembutan mochi dengan rasa rich dari butter dan cokelat. Kombinasi bahan yang sederhana ternyata bisa menghasilkan rasa yang luar biasa.



Hal menarik dari resep ini adalah penggunaan tepung ketan sebagai bahan utama, yang memberikan tekstur chewy khas. Ditambah dengan mentega dan susu, hasil akhirnya jadi lebih creamy dan lembut. Belum lagi isian Nutella yang meleleh saat digigit, benar-benar bikin nagih di setiap bite.



Bahan-bahan (±12 porsi)

1 butir telur (±50 gram)

50 gram gula pasir

200 gram susu cair

60 gram mentega tawar (unsalted butter), lelehkan

170 gram tepung ketan (glutinous rice flour)

20 gram tepung tapioka

4 gram garam

30 gram bubuk cokelat

Nutella secukupnya (untuk isian)





Cara Membuat

1. Lelehkan Mentega & Susu

Panaskan susu dan mentega menggunakan microwave atau kompor hingga mentega benar-benar leleh. Pastikan tidak terlalu panas, cukup hangat saja.

2. Campur Bahan Basah

Dalam wadah, kocok telur, gula, dan garam hingga tercampur rata.

3. Masukkan Bahan Kering

Ayak tepung ketan, tepung tapioka, dan bubuk cokelat. Masukkan ke dalam adonan, lalu aduk hingga halus tanpa gumpalan.

4. Saring Adonan

Saring adonan sekali untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut dan hasil akhir yang mulus.

5. Tuang ke Cetakan

Olesi cetakan dengan mentega (jangan pelit supaya tidak lengket). Tuang adonan hingga sekitar 90% penuh, lalu tambahkan Nutella di tengahnya.

6. Cara Memanggang

6. Panggang di oven suhu 170°C selama 20 menit

Keluarkan, balik tteok, lalu panggang lagi selama 10 menit





Menurut @frederickyang, penting untuk menyesuaikan waktu memanggang dengan ukuran cetakan yang digunakan agar hasilnya matang sempurna. Selain itu, jangan skip proses menyaring adonan karena ini berpengaruh besar pada tekstur akhir.



Nutella Butter Tteok ini cocok banget buat kamu yang ingin mencoba dessert unik tanpa ribet. Dengan bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, kamu bisa bikin camilan ala cafe di rumah sendiri. Teksturnya kenyal di luar, lembut di dalam, dan lumer cokelat di tengah, kombinasi yang sulit ditolak!