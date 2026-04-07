Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
None
08 April 2026, 03.19 WIB

Suasananya Nyaman, Ini 3 Tempat Makan Khas Nusantara yang Ada di Jakarta

JawaPos.com - Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang bukan hanya menjadi pusat aktivitas bisnis, tetapi juga destinasi kuliner dengan beragam sajian khas Nusantara.

Di kota ini, kamu bisa menemukan berbagai hidangan tradisional Indonesia yang disajikan di sejumlah tempat makan menarik dan patut untuk dicoba.

Berikut ini adalah tiga rekomendasi tempat makan khas Nusantara di Jakarta yang menawarkan cita rasa lezat dengan suasana yang nyaman.

1.       Remboelan

Remboelan merupakan restoran yang menawarkan makanan khas Nusantara dengan konsep modern sekaligus tradisional.

Tempat makan di Remboelan ini memiliki suasana yang nyaman, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat ngumpul bersama dengan keluarga.

Dilansir dari akun Instagram @remboelansoulfood, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti sate sambal matah uluwatu, nasi bakar ikan asin peda, nasi begana, soto mie bogor, ayam pandan bawang pekalongan, cah taoge jambal, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Remboelan, seperti es campur remboelan, es cendol tape srikandi, kopi tubruk kampung, es teh tarik melayu, es milo kolaka, es kelapa degan, es jeruk murni, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga, makanan dan minuman di Remboelan dikenakan harga berkisar Rp 50 ribuan dan tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. M.H. Thamrin, No. 1, Kb. Melati, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

2.       Kembang Goela

Berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, No. Kav. 47-48, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Kembang Goela merupakan restoran yang menyajikan berbagai macam hidangan khas Indonesia.

Tempat makan di Kembang Goela ini memiliki suasana tempat yang klasik dengan ornament kayu yang ada di sekitar tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @kembanggoela_id, tempat ini menawarkan banyak menu makanan khas Indonesia, seperti lumpia sayoer, nasi goreng cakalang, nasi pandan wangi, dendeng balado, ayam goreng laos, iga bakar cabe idjo, sate ayam, oseng buncis muda, dan menu makanan lainnya.

Selain itu, terdapat juga menu minuman di Kembang Goela, seperti lychee tea, café latte, oolong tea, ice chocolate, orange juices, yuzu delight, dan menu minuman lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore