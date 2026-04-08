Ayam Kecap Lada Hitam: Resep dari Olahan Ayam yang Praktis Tapi Rasa Mewah, Dijamin Bikin Nambah Nasi

Ilustrasi ayam lada hitam (Instagram @koh_aming)

Kalau bosan dengan ayam goreng yang itu-itu aja, saatnya mencoba olahan yang lebih berani di rasa.

Ayam kecap lada hitam ini hadir dengan perpaduan manis, gurih, dan pedas hangat yang menggoda.

Tekstur ayam yang empuk berpadu dengan bumbu nyemek pekat dijamin bikin siapa pun ketagihan sejak suapan pertama.

Kenapa Ayam Kecap Lada Hitam Ini Wajib Dicoba?

Menu ini bukan sekadar ayam kecap biasa. Tambahan lada hitam memberikan sensasi hangat dan aroma khas yang membuat rasanya naik kelas seperti hidangan restoran.

Ditambah lagi, proses memasaknya sederhana dan cocok untuk menu harian maupun sajian spesial keluarga.

Berikut cara membuat serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ayam kecap lada hitam seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan Utama Ayam Kecap Lada Hitam

- 1 kg paha ayam

- 750 ml air

- 5 sdm mentega

- 40 gr cabai keriting merah

- 40 gr cabai hijau besar

- 2 sdt lada hitam kasar

- 1 sdt gula merah

- 1,5 sdm saus tiram

- 1,5 sdm saus tomat

- 2 sdt kaldu jamur

- 2 sdt garam

- 8 sdm kecap manis

Bumbu Iris

- 100 gr bawang merah

- 40 gr bawang putih

- 1 buah bawang bombay

Bahan Marinasi