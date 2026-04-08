10 Pilihan Kuliner Pecel Lele di Surabaya Paling Nendang dengan Sambal yang Tak Tergantikan

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota dengan kekayaan kuliner yang tak ada habisnya, termasuk sajian pecel lele yang menggugah selera.

Dari warung kaki lima hingga tempat makan yang lebih luas, kuliner pecel lele di Surabaya hadir dengan cita rasa sambal yang khas dan beragam.

Bagi kamu yang sedang berburu pecel lele enak di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Lapis Pahlawan pada Rabu (8/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner pecel lele di Surabaya.

1. Penyetan Mbak Noer

Warung penyetan ini berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 160 dan sudah lama dikenal sebagai salah satu tempat pecel lele terenak di kota ini.

Awalnya berjualan di tempat kecil di kawasan Jagir, kini warung ini telah berkembang menjadi tempat makan yang lebih luas dan semakin dikenal.

Tempat ini terkenal selalu ramai dan kerap membuat antrean panjang, namun cita rasa masakannya membuat pembeli tetap rela menunggu.

2. Penyetan Bang Ali