Daftar 20 Cafe di Gresik Paling Nyaman Buat Nongkrong dan Harga Ramah Kantong

JawaPos.com – Cafe di Gresik terus berkembang pesat dengan konsep yang semakin beragam, dari yang bernuansa etnik klasik hingga modern instagramable yang cocok untuk semua kalangan.

Nongkrong di Gresik kini bukan lagi sekadar mencari tempat minum kopi, melainkan menikmati pengalaman visual dan kuliner yang hadir dalam satu paket menarik di berbagai sudut kota.

Setiap cafe punya keistimewaan tersendiri, mulai dari pemandangan alam, desain interior unik, hingga menu andalan yang menjadi daya tarik utama pengunjung.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Kamis (9/4), berikut 20 rekomendasi cafe di Gresik yang nyaman buat nongkrong.

1. One Place Indonesia

Cafe yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 1, Sumberrejo, Sidokumpul ini menawarkan konsep kekinian dengan tempat yang luas dan nyaman untuk berbagai suasana.

Menu makanan dan minumannya beragam dengan cita rasa yang dikenal lezat, cocok untuk makan santai maupun momen spesial bersama orang terdekat.

Tempat ini juga kerap dijadikan venue acara seperti bridal shower atau birthday party berkat konsepnya yang modern dan memadai.