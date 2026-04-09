Daging Kecap Asin Oseng Bawang: Menu Rumahan Rasa Restoran

JawaPos.com - Kalau lagi pengen masakan yang gurih, wangi, dan bikin nambah nasi, daging kecap asin oseng bawang ini wajib banget kamu coba. Resep dari @hendrikpyong ini terlihat sederhana, tapi hasil akhirnya benar-benar nggak kalah sama masakan restoran. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan aroma bawangnya bikin lapar seketika.



Salah satu kunci utama dari resep ini ada di proses marinasi dan penggunaan baking soda. Teknik ini membantu membuat tekstur daging jadi lebih lembut, bahkan tanpa dimasak lama. Jadi walaupun pakai bagian has dalam, hasilnya tetap juicy dan tidak alot.



Selain itu, perpaduan kecap asin, minyak wijen, dan bawang-bawangan menciptakan rasa gurih yang khas ala Chinese-style stir fry. Ditambah sedikit sentuhan manis dari gula, rasanya jadi balance dan cocok dimakan dengan nasi putih hangat.



Seperti yang disebutkan di caption, “daging nya empuk, asin gurih wangi”, memang jadi highlight utama dari hidangan ini. Cocok banget buat menu makan siang atau makan malam yang praktis tapi tetap spesial.



Bahan-bahan

Marinasi Daging:

300 gr daging tenderloin (has dalam)

5 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

1 sdt lada hitam

2 sdt paprika bubuk

1/2 sdt baking soda

2 sdt maizena



Bahan Tumis:

1 buah bawang bombay

12 siung bawang putih

12 siung bawang merah

Daun bawang secukupnya

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula





Cara Membuat

1. Marinasi Daging

Campurkan semua bahan marinasi dengan daging, lalu diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap sempurna.

2. Tumis Bumbu

Panaskan minyak, lalu tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay hingga harum dan sedikit layu.

3. Tambahkan Bumbu

Masukkan kaldu jamur dan gula, aduk rata agar rasa lebih seimbang.

4. Masak Daging

Masukkan daging yang sudah dimarinasi, lalu masak hingga matang. Aduk sesekali agar tidak gosong dan bumbu merata.

5. Finishing

Tambahkan daun bawang di akhir untuk aroma segar, lalu angkat dan sajikan.





Tips Biar Makin Enak

- Iris daging tipis melawan serat supaya lebih empuk

- Jangan masak terlalu lama agar daging tidak kering

- Gunakan api besar saat menumis untuk aroma “wok hei”



Menu ini benar-benar jadi definisi masakan simpel tapi berkelas. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara masak yang cepat, kamu sudah bisa menghadirkan hidangan yang rasanya seperti di restoran.



Cocok disajikan dengan nasi putih hangat, bahkan bisa juga jadi ide menu jualan karena rasanya yang “aman” di lidah banyak orang.



Daging kecap asin oseng bawang ini adalah solusi buat kamu yang ingin masak praktis tapi tetap enak dan memuaskan. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma bawang yang kuat bikin siapa pun susah berhenti makan. Yuk cobain di rumah, dijamin langsung jadi favorit keluarga!