Resep Sup Asparagus Udang Kental dan Gurih Seperti di Restoran, Menu Sehat dan Lezat ala Chinese Food

Ilustrasi sup asparagus (Instagram @bunes_kitchen)
JawaPos.com - Sup asparagus udang menjadi salah satu menu Chinese food yang selalu menggugah selera, terutama saat disajikan hangat.
Perpaduan udang segar, asparagus lembut, dan kuah gurih yang kental membuat hidangan ini tidak hanya nikmat, tetapi juga terasa nyaman di tubuh.
Tak heran jika menu ini sering dijadikan pilihan saat ingin menyantap makanan sehat ala restoran di rumah.
Resep Sup Asparagus Udang ala Chinese Food yang Praktis
Jika kamu ingin menghadirkan hidangan bergaya masakan Cina di rumah, resep sup asparagus udang ini bisa jadi pilihan tepat.
Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga cukup sederhana. Yuk intip cara membuatnya seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.
Bahan-bahan:
- 1 kaleng asparagus
- 250 gram udang kupas
- 2,5 liter air
- 1 buah bawang bombai
- 25 gram bawang putih
- 15 gram jahe
- 1–2 buah wortel
- 2 butir putih telur
- 2 sendok teh garam
- 3 sendok teh gula pasir
- 1 sendok teh merica bubuk
- 2 sendok teh kaldu jamur
- 7 sendok makan tepung tapioka (larutkan dengan air)
- 2 sendok teh minyak wijen
Cara Membuat Sup Asparagus Udang yang Gurih dan Kental
Tumis bawang putih cincang bersama irisan jahe hingga harum.
