5 Cara Menghilangkan Noda Bandel di Toilet Tanpa Bahan Kimia

ilustrasi orang yang membersihkan toilet. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Noda dan lingkaran membandel di toilet membuat kamar mandi terlihat kotor, meskipun sudah dibersihkan dengan sempurna.
Lingkaran di mangkuk toilet biasanya berwarna cokelat, abu-abu, atau merah muda yang muncul melingkari garis air toilet.
Noda dan lingkaran di dalam kloset disebabkan oleh adanya kalsium dan besi dalam air, yang mengakibatkan endapan karena air menggenang di dalam kloset.
Noda ini dapat dihilangkan dengan metode pembersihan yang mudah.
Penghilangan noda di mangkuk toilet, jika digunakan dengan benar dapat menghemat waktu, tenaga, dan produk pembersih.
Dilansir English jagran, berikut lima cara menghilangkan noda dan lingkaran membandel di mangkuk toilet.
1. Cuka putih
Cuka putih membantu melarutkan kalsium dan besi pada kerak di mangkuk toilet.
Tuangkan 1-2 cangkir ke dalam mangkuk, diamkan selama 30 menit atau semalaman, lalu gosok perlahan untuk menghilangkan noda air keras secara alami.
2. Soda kue dan cuka
Taburkan larutan soda kue dan cuka ke noda di toilet untuk menciptakan efek berbusa yang menghilangkan residu.
Gosok perlahan bagian yang bernoda di mangkuk toilet untuk hasil yang maksimal tanpa menggunakan bahan kimia keras.
3. Pembersih mangkuk toilet