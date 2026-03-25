Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
25 Maret 2026, 19.18 WIB

Trik Bersihkan Blender dengan Cepat dan Mudah dalam Waktu 2 Menit

ilustrasi blender. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mencuci piring sudah merepotkan dan membersihkan blender dengan mata pisau yang tajam membuat tugas ini semakin sulit.

Anda bisa menggosoknya, tetapi mata pisau dari blender menghalangi.

Blender dapat menampung campuran lengket dalam waktu yang lebih lama, yang juga merupakan masalah kebersihan.

Tetapi pembersihan konvensional memakan waktu, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketajaman mata pisau.

Dilansir English jagran, berikut lima trik mudah untuk membersihkan blender secara efisien dan tanpa repot dalam waktu kurang dari 2 menit.

Untuk trik ini, yang Anda butuhkan hanyalah sabun cuci piring, air hangat, dan blender yang bisa membersihkannya.

1. Isi wadah blender Anda setengahnya dengan air panas. Pastikan airnya tidak mendidih.

Kemudian campurkan sedikit sabun cuci piring.

2. Tutup wadah dengan rapat dan blender dengan kecepatan tinggi selama 20-30 detik.

Perhatikan bagaimana gelembung sabun secara ajaib menghilangkan sisa-sisa makanan.

3. Terakhir, tiriskan air sabun, bilas hingga bersih dengan air dingin yang mengalir, dan nyalakan kembali blender.

Gunakan kain lembap untuk menyeka bagian bawahnya.

4. Namun, jika Anda masih menemukan sisa kotoran, gunakan setengah buah lemon dan gosokkan di area tersebut, maka sisa kotoran akan mudah dibersihkan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore