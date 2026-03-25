Trik Bersihkan Blender dengan Cepat dan Mudah dalam Waktu 2 Menit

JawaPos.com – Mencuci piring sudah merepotkan dan membersihkan blender dengan mata pisau yang tajam membuat tugas ini semakin sulit.

Anda bisa menggosoknya, tetapi mata pisau dari blender menghalangi.

Blender dapat menampung campuran lengket dalam waktu yang lebih lama, yang juga merupakan masalah kebersihan.

Tetapi pembersihan konvensional memakan waktu, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketajaman mata pisau.

Dilansir English jagran, berikut lima trik mudah untuk membersihkan blender secara efisien dan tanpa repot dalam waktu kurang dari 2 menit.

Untuk trik ini, yang Anda butuhkan hanyalah sabun cuci piring, air hangat, dan blender yang bisa membersihkannya.

1. Isi wadah blender Anda setengahnya dengan air panas. Pastikan airnya tidak mendidih.

Kemudian campurkan sedikit sabun cuci piring.

2. Tutup wadah dengan rapat dan blender dengan kecepatan tinggi selama 20-30 detik.

Perhatikan bagaimana gelembung sabun secara ajaib menghilangkan sisa-sisa makanan.

3. Terakhir, tiriskan air sabun, bilas hingga bersih dengan air dingin yang mengalir, dan nyalakan kembali blender.

Gunakan kain lembap untuk menyeka bagian bawahnya.