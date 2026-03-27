Bukan Sekadar Jatuh Cinta: 7 Jenis Cinta yang Akan Kamu Alami Sepanjang Hidup, dari yang Menggebu hingga yang Paling Dalam dan Bermakna

JawaPos.com - Cinta sering kali dianggap sebagai satu perasaan yang sederhana. Padahal, dalam kenyataannya, cinta jauh lebih luas dan kompleks dari itu.

Sepanjang hidup, seseorang bisa mengalami berbagai bentuk cinta—mulai dari yang penuh gairah di awal, hingga yang tenang, dalam, dan penuh makna seiring waktu berjalan.

Banyak dari kita tumbuh dengan bayangan bahwa cinta hanya tentang romansa. Namun seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita mulai menyadari bahwa cinta juga hadir dalam keluarga, persahabatan, bahkan dalam hubungan dengan diri sendiri.

Seperti yang diungkap YourTango, memahami berbagai jenis cinta bisa membantu kita mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang kita butuhkan, serta bagaimana hubungan berkembang dari waktu ke waktu.

1. Eros (cinta penuh gairah)

Eros adalah bentuk cinta yang paling sering dibayangkan ketika orang berbicara tentang jatuh cinta.

Ini adalah cinta yang penuh gairah, intens, dan membuat jantung berdebar. Perasaan “kupu-kupu di perut”, kegembiraan, dan ketertarikan yang kuat biasanya muncul dalam fase ini.

Dalam tahap ini, seseorang bisa merasa sulit berpikir jernih karena emosi begitu mendominasi. Namun justru di sinilah awal dari banyak hubungan dimulai—dengan energi yang menggebu dan penuh harapan.

1. Storge (cinta keluarga)

Storge adalah cinta yang tumbuh dalam hubungan keluarga, seperti antara orang tua dan anak atau antar saudara. Cinta ini bersifat alami, hangat, dan memberi rasa aman.

Ini sering kali menjadi jenis cinta pertama yang kita rasakan dalam hidup. Dari sinilah kita belajar tentang kepercayaan, kenyamanan, dan rasa memiliki yang kemudian memengaruhi cara kita mencintai orang lain di masa depan.

2. Ludus (cinta yang playful)

Ludus adalah cinta yang ringan, menyenangkan, dan penuh permainan. Ini adalah fase di mana hubungan dipenuhi dengan godaan, candaan, dan rasa penasaran satu sama lain.

Jenis cinta ini membuat awal hubungan terasa seru dan tidak membosankan. Meski terlihat sederhana, elemen kesenangan seperti ini penting untuk menjaga hubungan tetap hidup dan tidak terasa kaku.