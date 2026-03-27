8 Ritual Pagi yang Membuat Lansia Tetap Energik, Rahasia Orang Usia 70-an Lebih Bugar dari Usia 30

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang berusia 70-an menaiki tangga dengan langkah ringan, sementara orang yang jauh lebih muda justru terengah-engah di belakangnya? Fenomena ini bukan sekadar soal genetika.

Farley Ledgerwood, yang telah mengamati dan menjalani sendiri pola hidup para lansia energik, menyadari bahwa rahasianya terletak pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap pagi.

Perbedaan antara mereka yang menua dengan penuh vitalitas dan mereka yang cepat merasa lelah sering kali ditentukan oleh bagaimana hari dimulai.

Menariknya, kebiasaan ini tidak membutuhkan biaya mahal atau rutinitas yang rumit. Dilansir dari The Expert Editor, berikut delapan ritual pagi sederhana yang terbukti membuat energi tetap stabil sepanjang hari.

1. Bangun di Jam yang Sama Setiap Hari

Farley Ledgerwood menekankan pentingnya konsistensi waktu bangun. Tubuh manusia memiliki ritme alami yang bekerja lebih baik saat pola tidur teratur.

Orang-orang berusia 70-an yang tetap bugar biasanya bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan.

Dengan kebiasaan ini, tubuh tidak lagi “melawan” saat bangun pagi. Hasilnya, mereka bisa bangun dengan lebih segar tanpa rasa malas atau kelelahan yang berkepanjangan.

2. Menggerakkan Tubuh Sebelum Sarapan

Ritual penting berikutnya adalah aktivitas fisik ringan di pagi hari. Farley Ledgerwood melihat bahwa para lansia energik selalu memulai hari dengan gerakan, seperti peregangan, yoga ringan, atau berjalan santai.

Aktivitas ini membantu melancarkan aliran darah, meningkatkan oksigen ke otak, serta membangunkan otot-otot tubuh.

Bahkan berjalan kaki selama 15–20 menit saja sudah cukup untuk meningkatkan energi secara signifikan dibandingkan hanya mengandalkan kopi.

3. Minum Air Putih Sebelum Kopi

Setelah tidur selama berjam-jam, tubuh mengalami dehidrasi ringan. Oleh karena itu, Farley Ledgerwood menyarankan untuk minum segelas air putih segera setelah bangun tidur.