Berhenti Merasa Bersalah! 3 Alasan Mengapa Memilih Diri Sendiri Adalah Langkah Bijak dalam Hidup

JawaPos.Com - Perasaan bersalah sering muncul ketika seseorang mulai menempatkan dirinya sebagai prioritas.

Pikiran seolah terus berbisik bahwa keputusan tersebut adalah bentuk keegoisan, seakan kepentingan orang lain harus selalu didahulukan.

Tekanan dari lingkungan, kebiasaan sejak kecil, hingga ekspektasi sosial membuat banyak orang terbiasa mengorbankan diri sendiri.

Dalam kondisi seperti itu, memilih diri sendiri terasa seperti sesuatu yang salah.

Padahal, hidup bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain. Setiap individu memiliki kebutuhan, batasan, dan impian yang layak diperjuangkan.

Menempatkan diri sendiri sebagai prioritas bukan berarti mengabaikan orang lain.

Langkah ini justru menjadi fondasi agar seseorang mampu menjalani hidup dengan lebih seimbang.

Ketika seseorang terus mengabaikan dirinya, kelelahan emosional perlahan akan muncul.

Rasa jenuh, kehilangan arah, hingga perasaan tidak dihargai sering menjadi dampaknya.

Dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika, menjaga diri sendiri menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Memilih diri sendiri bukan tindakan yang harus disesali, melainkan keputusan yang perlu dipahami dengan lebih bijak.

Dilansir dari Tinny Buddha, inilah tiga alasan mengapa memilih diri sendiri adalah langkah yang tepat dalam menjalani kehidupan.

1. Menjaga Kesehatan Mental dan Emosional

Kesehatan mental sering kali menjadi hal yang kurang diperhatikan, padahal perannya sangat besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang.