Sering Overthinking? Ini 7 Cara Sederhana untuk Kembali Fokus dan Merasa Bahagia

JawaPos.Com - Pikiran yang terus berjalan tanpa henti sering membuat seseorang merasa lelah, bahkan ketika tubuh tidak melakukan banyak aktivitas.

Satu masalah kecil bisa berkembang menjadi berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.

Dalam kondisi seperti ini, fokus menjadi sulit dijaga. Hal-hal sederhana terasa berat karena pikiran terus berputar tanpa arah yang jelas.

Overthinking bukan sekadar kebiasaan berpikir, melainkan kondisi yang dapat memengaruhi emosi, energi, dan cara seseorang menjalani hari.

Ketika dibiarkan, pikiran yang berlebihan dapat mengganggu kualitas hidup secara perlahan.

Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan ini bisa dikendalikan. Dengan langkah yang tepat, pikiran dapat kembali lebih tenang dan terarah.

Tidak perlu perubahan besar untuk mengatasinya. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberikan hasil yang signifikan.

Ketenangan bukan sesuatu yang jauh untuk dicapai. Pikiran yang lebih ringan dapat membantu seseorang kembali merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup.

Dilansir dari Tinny Buddha, inilah tujuh cara sederhana yang dapat membantu mengatasi overthinking dan mengembalikan fokus.

1. Mengalihkan Pikiran ke Aktivitas Nyata

Pikiran yang terlalu aktif sering muncul ketika seseorang tidak memiliki fokus yang jelas.

Mengalihkan perhatian ke aktivitas nyata seperti berjalan, menulis, atau melakukan hobi dapat membantu meredakan pikiran.

Kegiatan fisik membantu menghubungkan kembali pikiran dengan keadaan saat ini.

Langkah ini membuat pikiran tidak terus terjebak dalam kemungkinan yang belum tentu terjadi.