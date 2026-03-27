
Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 15.50 WIB

Orang yang Menjelajahi Media Sosial tetapi Jarang Berkomentar atau Memposting Seringkali Menunjukkan 9 Ciri Khas Ini

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang aktif membagikan pemikiran, foto, atau aktivitas mereka secara rutin. Namun, ada juga kelompok yang berbeda—mereka yang sering “hadir” di media sosial, tetapi hampir tidak pernah berkomentar atau memposting apa pun. Mereka sering disebut sebagai silent users atau lurkers.

Meskipun terlihat pasif, bukan berarti mereka tidak memiliki karakteristik yang menarik. Justru, perilaku ini sering mencerminkan kepribadian, pola pikir, dan cara mereka memandang dunia. Dilansir dari Geediting, terdapat 9 ciri khas yang sering dimiliki oleh orang-orang yang gemar menjelajahi media sosial tanpa banyak berinteraksi secara langsung.

1. Pengamat yang Tajam

Mereka cenderung menjadi pengamat yang baik. Alih-alih langsung bereaksi, mereka lebih memilih menyerap informasi terlebih dahulu. Mereka memperhatikan detail—baik dari isi postingan maupun cara orang lain berinteraksi.

Orang seperti ini seringkali memiliki pemahaman yang lebih dalam karena mereka melihat dari berbagai sudut pandang sebelum membentuk opini.

2. Lebih Selektif dalam Berbicara

Bukan karena tidak punya pendapat, tetapi mereka sangat selektif dalam mengekspresikannya. Mereka biasanya hanya berbicara ketika merasa benar-benar perlu atau ketika topik tersebut penting bagi mereka.

Hal ini membuat setiap komentar atau postingan yang mereka buat cenderung lebih bermakna dan tidak asal-asalan.

3. Menghargai Privasi

Orang yang jarang memposting biasanya memiliki kesadaran tinggi terhadap privasi. Mereka tidak merasa perlu membagikan kehidupan pribadi mereka ke publik.

Bagi mereka, tidak semua hal harus diketahui orang lain. Mereka lebih nyaman menjaga batas antara kehidupan online dan offline.

4. Tidak Mencari Validasi Sosial

Berbeda dengan sebagian pengguna yang aktif demi mendapatkan likes atau komentar, kelompok ini tidak terlalu peduli dengan validasi sosial.

Mereka tidak mengukur nilai diri dari jumlah interaksi di media sosial. Kepuasan mereka lebih bersifat internal daripada eksternal.

5. Lebih Reflektif dan Introspektif

Editor: Novia Tri Astuti
