Asyik Ngobrol Tiba-tiba Pandangan Kosong? Ini 7 Sifat yang Bisa Diungkap Psikologis Tentang Orang-orang yang Gemar Melamun di Tengah Percakapan

JawaPos.Com - Pernahkah kamu sedang berbicara dengan seseorang, lalu tiba-tiba mereka tampak kosong menatap kejauhan?

Orang-orang seperti ini, menggambarkan dengan jelas bahwa tubuhnya ada di situ tapi pikirannya mengembara ke tempat yang jauh. Atau mungkin, justru kamu sendiri yang sering mengalaminya.

Ketika berada di tengah percakapan, fokusmu teralih, dunia luar memudar, dan kamu tanpa sadar tenggelam dalam lamunan yang dalam.

Meski terlihat seperti tidak sopan atau kurang perhatian, kondisi ini sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekadar kehilangan fokus.

Dalam dunia psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan berbagai sifat, kondisi mental, dan keunikan kepribadian yang menarik untuk dipahami.

Dilansir dari Geediting, inilah tujuh sifat yang sering dimiliki oleh orang-orang yang cenderung larut dalam pikirannya sendiri, bahkan di saat sedang berinteraksi sosial.

1. Suka Berimajinasi

Orang-orang yang suka berimajinasi seringkali tidak bisa hidup hanya dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka.

Mereka memiliki dunia batin yang kaya, dipenuhi oleh harapan, skenario ideal, dan bayangan masa depan.

Imajinasi mereka bukan sekadar pelengkap hidup, ia menjadi bagian inti dari siapa mereka.

Ketika percakapan mulai terasa terlalu realistis, logis, atau monoton, pikiran mereka secara alami akan beralih ke dunia dalam kepala mereka sendiri.

Bagi tipe pemimpi ini, lamunan bukanlah gangguan, tapi semacam perjalanan yang menyegarkan.

Mereka bisa tiba-tiba membayangkan kehidupan 10 tahun ke depan, membangun ide cerita yang menarik, atau sekadar terlarut dalam kenangan manis yang menghibur.

Dunia dalam pikiran mereka penuh warna, bebas dari batasan logika dan realitas. Itulah yang membuat mereka tampak "menghilang" di tengah obrolan.