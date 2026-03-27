Bukan Produktif! Ini 7 Kepribadian Tersembunyi Orang Multitasking, Psikologi Ungkap Sisi Gelap di Baliknya, Simak!

JawaPos.com - Di era serba cepat seperti sekarang, kemampuan multitasking sering dianggap sebagai tanda kecerdasan dan produktivitas tinggi.

Alhasil, banyak orang berlomba-lomba untuk bisa mengerjakan berbagai hal sekaligus, mulai dari membalas pesan sambil bekerja, hingga berpindah-pindah tugas dalam waktu singkat.

Sekilas, kebiasaan ini terlihat mengagumkan dan efisien. Namun, apakah benar multitasking selalu identik dengan produktivitas?

Menurut psikologi modern, kondisi multitasking justru mengungkap sisi lain yang jarang disadari.

Di balik kemampuan melakukan banyak hal sekaligus, ternyata terdapat sejumlah pola kepribadian tersembunyi yang tidak selalu positif.

Bahkan, dalam beberapa kasus, multitasking bisa menjadi tanda adanya tekanan mental, kesulitan fokus, hingga kebutuhan emosional tertentu.

Sementara itu, dirangkum dari laman Geediting, perspektif psikologi mengungkap lebih dalam perilaku multitasking dan dampaknya terhadap kepribadian seseorang.

Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua multitasker benar-benar produktif, sebagian justru menyimpan sisi gelap yang memengaruhi kualitas hidup mereka.

Berikut ini adalah 7 kepribadian tersembunyi orang multitasking menurut psikologi yang perlu Anda ketahui.

1. Sulit Fokus dalam Jangka Panjang

Salah satu ciri utama multitasker adalah kecenderungan untuk mudah berpindah perhatian.

Otak mereka terbiasa dengan stimulasi cepat, sehingga sulit untuk bertahan dalam satu tugas dalam waktu lama.

Alih-alih meningkatkan efisiensi, kebiasaan ini justru dapat menurunkan kualitas hasil kerja karena kurangnya fokus mendalam (deep work).

2. Cenderung Menghindari Kebosanan