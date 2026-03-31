8 Rutinitas Pagi untuk Meningkatkan Mood, Bikin Hari Lebih Semangat dan Produktif

JawaPos.com - Cara memulai pagi ternyata sangat berpengaruh terhadap suasana hati sepanjang hari. Bagi sebagian orang, bangun tidur sering kali diiringi rasa malas, cemas, bahkan tidak bersemangat menjalani aktivitas.

Padahal, dengan rutinitas pagi yang tepat, kondisi tersebut bisa diubah menjadi lebih positif. Morning routine bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga strategi sederhana untuk meningkatkan mood sekaligus menjaga kesehatan mental.

Kebiasaan kecil yang dilakukan setelah bangun tidur dapat membantu tubuh lebih siap menghadapi aktivitas, sekaligus membuat pikiran lebih jernih dan fokus. Hal ini penting, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat setiap harinya.

Dilansir dari Halodoc dan Hello Sehat, berikut rutinitas pagi yang bisa membantu meningkatkan mood.

1. Hindari Langsung Mengecek Ponsel

Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah langsung membuka ponsel setelah bangun tidur. Padahal, hal ini bisa memicu stres akibat banjir informasi. Sebaiknya, beri jeda sejenak sebelum memegang ponsel. Gunakan waktu pagi untuk menenangkan diri agar pikiran tidak langsung terbebani sejak awal hari.

2. Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur

Setelah berjam-jam tidur, tubuh membutuhkan cairan. Minum segelas air putih dapat membantu menghidrasi tubuh sekaligus mengaktifkan metabolisme. Kebiasaan ini juga membuat tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas.

3. Atur Alarm dan Bangun dengan Kesadaran Penuh