7 Kebiasaan Ini Bisa Bikin Seseorang Terlilit Utang, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak orang menganggap masalah keuangan sebagai takdir yang sulit dihindari. Padahal, kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap kondisi finansial seseorang. Menurut psikologi, pola pikir dan perilaku yang kurang sehat terkait uang sering menjadi penyebab seseorang terus menghadapi kesulitan finansial. Masalahnya bukan terletak pada besar atau kecilnya penghasilan, tetapi pada cara seseorang mengelola uangnya. Jika Anda merasa sulit lepas dari utang atau terus mengalami masalah keuangan, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali kebiasaan finansial Anda. Mengutip dari Hack Spirit, berikut tujuh kebiasaan yang menurut psikologi dapat membuat seseorang terus-menerus menghadapi kebangkrutan.

1. Gaya Hidup di Luar Kemampuan

Banyak orang terjebak dalam lingkaran utang karena mereka terus memaksakan gaya hidup mewah yang sebenarnya tidak mampu mereka biayai.

Mereka membeli barang-barang mahal, sering makan di restoran mewah, atau melakukan perjalanan liburan yang melampaui anggaran mereka.

Psikologi menyebut ini sebagai "hedonic treadmill," di mana seseorang terus mengejar kebahagiaan lewat konsumsi tanpa mempertimbangkan konsekuensi finansialnya.

Ketika seseorang terus meningkatkan standar hidup mereka tanpa meningkatkan pendapatan yang seimbang, mereka cenderung menggunakan kartu kredit atau pinjaman untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Padahal, kebiasaan ini dapat menyebabkan utang yang menumpuk dan kesulitan keuangan di masa depan.

Mengelola gaya hidup sesuai dengan penghasilan adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan finansial.

2. Tidak Merencanakan Masa Depan