9 Sifat Unik ini Dimiliki Orang dengan Kebiasaan Bicara Sendiri, Begini Sudut Pandang Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda mendapati diri berbicara sendiri saat sedang berpikir, mengerjakan sesuatu, atau bahkan tanpa alasan tertentu? Kebiasaan ini kerap dianggap tidak biasa dan kadang menimbulkan kekhawatiran. Padahal, berbicara sendiri justru bisa menjadi indikasi tingkat kecerdasan dan kesadaran diri yang cukup tinggi. Dalam psikologi, perilaku ini tidak sekadar dianggap sebagai kebiasaan unik, tetapi juga diketahui memiliki berbagai manfaat bagi fungsi otak dan kesehatan mental. Orang yang sering berbicara sendiri biasanya memiliki ciri-ciri khas yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang. Mengutip dari DMNews, berikut sembilan karakter yang umum dimiliki oleh individu yang gemar berbicara dengan dirinya sendiri.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang sering berbicara sendiri biasanya lebih sadar akan pikiran dan perasaannya.

Mereka menggunakan monolog internal untuk memahami emosi mereka dengan lebih baik, mengevaluasi keputusan yang diambil, dan bahkan menenangkan diri dalam situasi sulit.

Kesadaran diri adalah salah satu aspek penting dalam kecerdasan emosional, yang memungkinkan seseorang untuk mengenali pola pikir dan reaksi emosionalnya sendiri.

Dengan berbicara kepada diri sendiri, seseorang dapat lebih mudah memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan dan mengapa mereka bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang menghadapi situasi menegangkan mungkin berkata kepada dirinya sendiri, "Oke, tenang dulu. Apa yang sebenarnya membuatku marah? Bagaimana cara terbaik untuk merespons situasi ini?"

Dengan mengungkapkan pemikiran secara verbal, mereka lebih mampu mengatur emosinya daripada hanya membiarkan perasaan menguasai diri.

2. Mengelola Stres dengan Lebih Efektif