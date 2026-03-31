8 Perilaku Orang Kaya Ini Menggambarkan Kesuksesan Tanpa Perlu Ditunjukkan Berlebihan, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kesuksesan identik dengan kemewahan, seperti memiliki barang mahal, kendaraan mewah, atau menjalani gaya hidup yang mencolok. Namun, mereka yang benar-benar kaya justru memahami bahwa kekayaan tidak selalu perlu dipamerkan. Sebaliknya, mereka cenderung menampilkan keberhasilan dengan cara yang lebih sederhana dan berkelas. Kesuksesan tidak semata-mata diukur dari jumlah harta, tetapi juga dari bagaimana seseorang mengelola serta memanfaatkannya secara bijak. Orang-orang kaya sejati tidak sibuk mencari pengakuan dari orang lain, melainkan lebih fokus menikmati hidup dengan cara yang bermakna. Dikutip dari DMNews, berikut delapan cara orang kaya menunjukkan kesuksesan tanpa harus menampilkannya secara berlebihan.

1) Seni Kemewahan yang Bersahaja

Banyak orang mengira bahwa orang kaya selalu ingin menunjukkan kemewahan mereka dengan barang-barang mencolok.

Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Orang kaya sejati memahami bahwa kemewahan bukan hanya soal harga, tetapi tentang kualitas dan kenyamanan.

Mereka tidak membeli sesuatu hanya untuk dipamerkan, melainkan karena benar-benar menghargai fungsinya.

Contohnya, mereka mungkin memilih jam tangan mahal, tetapi bukan karena mereknya terkenal, melainkan karena craftsmanship dan ketahanannya yang luar biasa.

Mereka memilih furnitur yang nyaman dan tahan lama, bukan hanya karena terlihat mewah di mata orang lain.

Kemewahan bagi mereka bukan tentang seberapa banyak harta yang bisa ditunjukkan, melainkan tentang menikmati hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Penghargaan terhadap Kualitas dibandingkan Kuantitas

Orang kaya sejati tidak terjebak dalam budaya konsumtif yang mendorong seseorang untuk memiliki lebih banyak barang hanya demi kepemilikan semata.