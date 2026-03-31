8 Kebiasaan Orang Tua Ini Bisa Bentuk Anak Menjadi Pribadi yang Berprestasi, Intip Rahasia Pola Asuh Berikut

JawaPos.com - Membesarkan anak yang berprestasi bukanlah sesuatu yang instan. Di balik anak-anak yang percaya diri, mandiri, dan sukses, biasanya ada orang tua yang sabar, penuh perhatian, dan bijaksana. Pola asuh yang efektif bukan tentang membebani anak dengan pelajaran terus-menerus atau menuntut mereka selalu menjadi yang terbaik. Justru, kunci utamanya adalah membimbing, mendukung, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Psikologi menunjukkan bahwa orang tua yang sukses mendidik anak berprestasi biasanya memiliki kebiasaan tertentu. Mengutip dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang dimiliki oleh orang tua hebat untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan penuh kasih.

1. Mereka Selalu Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Mendengarkan adalah keterampilan yang sering kali dianggap remeh, tetapi sebenarnya memiliki dampak besar pada perkembangan emosional anak.

Orang tua yang hebat tidak sekadar mendengar kata-kata anak mereka, tetapi benar-benar memahami maksud di baliknya.

Mereka memberikan perhatian penuh saat anak berbicara, mengangguk sebagai tanda pemahaman, dan menanggapi dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa pendapat anak dihargai.

Ketika anak merasa didengar, mereka akan lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri dan berbagi pikiran mereka.

Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian juga membantu membangun hubungan yang lebih erat antara orang tua dan anak, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk berbagi tanpa takut dihakimi atau diremehkan.

2. Mereka Berani Menunjukkan Kelemahan Mereka

Banyak orang tua berpikir bahwa mereka harus selalu tampil kuat dan sempurna di depan anak-anak mereka.