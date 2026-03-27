Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
27 Maret 2026, 23.14 WIB

Bikin Gas Awet! Simak, Tips Menghemat LPG Selain Mematikan Kompor Saat Masakan Sudah Matang

Ilustrasi gas 3kg. (free3D) - Image

Ilustrasi gas 3kg. (free3D)

JawaPos.com-LPG atau Liquefied Petroleum Gas, merupakan bahan bakar untuk memasak yang hampir digunakan oleh seluruh masyarakat  di Indonesia.

Gas LPG digunakan untuk secara luas baik dalam proses memasak di dapur-dapur rumah tangga, pedagang UMKM, dapur-dapur besar, sampai restoran dan rumah makan.

Belakangan, diketahui akibat meningkatkannya konflik di Timur Tengah, turut berdampak pada penggunaan energi di dalam negeri.

Menyikapi hal tersebut, diketahui menteri ESDM juga telah menghimbau masyarakat tentang beberapa langkah penghematan energi termasuk dalam penggunaan gas LPG.

Langkah-langkah penghematan tersebut penting dilakukan dalam rangka adaptasi di tengah kondisi ini. Melihat penggunaan gas LPG yang dipakai setiap hari

Selain sebagaimana yang sudah disampaikan menteri ESDM, ternyata beberapa langkah berikut ini juga bisa diterapkan untuk menghemat gas LPG secara signifikan. 

Melansir informasi dari laman tabunggasmurah.com serta rinnai.co.id, berikut langkah-langkah yang bisa anda lakukan untuk menghemat gas LPG, selain dengan mematikan kompor saat masakan sudah matang.

Memasak sekaligus dalam satu waktu dapat menghemat penggunaan gas. Semakin ringkas waktu memasak, maka pemakaian gas LPG bisa lebih optimal. Contohnya saat merebus sayur, anda bisa sekaligus menghangatkan masakan lain supatya proses memasak bisa selesai dalam waktu singkat dan efisien

Saat memasak, gunakan api kecil untuk menghemat penggunaan gas LPG. penggunaan api besar hanya akan membuat gas LPG anda cepat habis. Trik yang bisa dilakukan adalah pakai api kecil saat berada di tengah proses memasak untuk mempertahankan suhu agar stabil. 

Pilih peralatan masak dengan bahan stainles steel. Bahan stainless steel mampu menghantarkan panas dengan baik sehingga dapat mempercepat proses pemasakan, dan penggunaan gas LPG anda bisa lebih hemat,  

Perhatikan pula kualitas selang dan regulator. Anda perlu memakai selang dengan kekuatan 500 mpi agar api bisa menyala maksimal. Selanjutnya, pilih regulator yang berstandar SNI supaya mencegah kebocoran gas, sehingga tidak ada gas yang terbuang sia-sia.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Cerita Pemudik di Terminal Purabaya Sidoarjo: Pilih Bus Demi Hemat dan Fleksibel - Image
Surabaya Raya

Cerita Pemudik di Terminal Purabaya Sidoarjo: Pilih Bus Demi Hemat dan Fleksibel

18 Maret 2026, 21.41 WIB

Seni Liburan Hemat: 9 Kebiasaan Keluarga yang Tak Pernah Menghabiskan Lebih dari 10 Juta Tapi Punya Kenangan Lebih Kaya dari Kebanyakan Orang - Image
Lifestyle

Seni Liburan Hemat: 9 Kebiasaan Keluarga yang Tak Pernah Menghabiskan Lebih dari 10 Juta Tapi Punya Kenangan Lebih Kaya dari Kebanyakan Orang

04 Maret 2026, 16.43 WIB

Ramadhan Hemat dan Berkah : 6 Cara Cerdas Belanja Lebaran Tanpa Utang - Image
Hijrah Ramadan

Ramadhan Hemat dan Berkah : 6 Cara Cerdas Belanja Lebaran Tanpa Utang

03 Maret 2026, 15.12 WIB

Terpopuler

1

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

2

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

3

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

4

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

5

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

6

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

7

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

8

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

9

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

10

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore