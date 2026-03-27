Bikin Gas Awet! Simak, Tips Menghemat LPG Selain Mematikan Kompor Saat Masakan Sudah Matang

JawaPos.com-LPG atau Liquefied Petroleum Gas, merupakan bahan bakar untuk memasak yang hampir digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Gas LPG digunakan untuk secara luas baik dalam proses memasak di dapur-dapur rumah tangga, pedagang UMKM, dapur-dapur besar, sampai restoran dan rumah makan.

Belakangan, diketahui akibat meningkatkannya konflik di Timur Tengah, turut berdampak pada penggunaan energi di dalam negeri.

Menyikapi hal tersebut, diketahui menteri ESDM juga telah menghimbau masyarakat tentang beberapa langkah penghematan energi termasuk dalam penggunaan gas LPG.

Langkah-langkah penghematan tersebut penting dilakukan dalam rangka adaptasi di tengah kondisi ini. Melihat penggunaan gas LPG yang dipakai setiap hari

Selain sebagaimana yang sudah disampaikan menteri ESDM, ternyata beberapa langkah berikut ini juga bisa diterapkan untuk menghemat gas LPG secara signifikan.

Melansir informasi dari laman tabunggasmurah.com serta rinnai.co.id, berikut langkah-langkah yang bisa anda lakukan untuk menghemat gas LPG, selain dengan mematikan kompor saat masakan sudah matang.

Masak sekaligus untuk menghemat gas

Memasak sekaligus dalam satu waktu dapat menghemat penggunaan gas. Semakin ringkas waktu memasak, maka pemakaian gas LPG bisa lebih optimal. Contohnya saat merebus sayur, anda bisa sekaligus menghangatkan masakan lain supatya proses memasak bisa selesai dalam waktu singkat dan efisien

Gunakan api kecil

Saat memasak, gunakan api kecil untuk menghemat penggunaan gas LPG. penggunaan api besar hanya akan membuat gas LPG anda cepat habis. Trik yang bisa dilakukan adalah pakai api kecil saat berada di tengah proses memasak untuk mempertahankan suhu agar stabil.

Pilih alat masak berbahan stainless steel

Pilih peralatan masak dengan bahan stainles steel. Bahan stainless steel mampu menghantarkan panas dengan baik sehingga dapat mempercepat proses pemasakan, dan penggunaan gas LPG anda bisa lebih hemat,

Pakai regulator dan selang berkualitas