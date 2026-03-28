Antonius Oskarianto Adur
28 Maret 2026, 07.48 WIB

Eks Pemain PSG Ikut Rayakan Gol Beckham Putra saat Timnas Indonesia Kalahkan Saint Kitts and Nevis

Moment gol dari Beckham ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) yang kini pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa, turut merayakan gol Beckham Putra bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis di laga pembuka FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Beckham Putra berhasil mencetak gol pertamanya sekaligus brace debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia mencetak dua gol tersebut pada menit ke-15 dan 25 yang semuanya berkat umpan matang dari Ole Romeny.

Gol pertama yang dicetak Beckham Putra turut dirayakan oleh Layvin Kurzawa. Di unggahan Instastory-nya, pemain 33 tahun tersebut ikut senang dengan gol yang dicetak oleh rekan setimnya.

John Herdman memainkan Beckham sejak menit pertama. Dia juga saling bekerja sama dengan Ramadhan Sananta dan juga Ole Romeny di lini depan.

Bagi pemain 24 tahun tersebut, golnya ke gawang Saint Kitts and Nevis menjadi gol pertamanya di Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Beckham pernah bermain di stadion tersebut saat melawan Tiongkok tapi tidak mampu mencetak gol atau memberikan assist.

Selain itu, Beckham juga menambah koleksi kemenangannya saat menjadi starter. Dalam dua pertandingan sebagai starter, pemain nomor punggung 7 tersebut harus kalah saat melawan Jepang dan Arab Saudi.

Tidak hanya Beckham yang mencatatkan namanya di papan skor saat Timnas Indonesia mengalahkan Saint Kitts and Nevis. Ada Ole Romeny dan Mauro Zijlstra yang juga berhasil mencetak gol.

Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Bulgaria di babak final yang dimainkan pada 30 Maret 2026. Apakah Beckham Putra kembali cetak gol di laga tersebut? Patut dinantikan.

Artikel Terkait
Mauro Zijlstra Cetak Gol Perdana di Timnas Indonesia, Persija Jakarta Beri Pujian - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauro Zijlstra Cetak Gol Perdana di Timnas Indonesia, Persija Jakarta Beri Pujian

28 Maret 2026, 07.19 WIB

Menang Telak 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis, Timnas Indonesia Melaju ke Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Menang Telak 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis, Timnas Indonesia Melaju ke Final FIFA Series 2026

28 Maret 2026, 05.51 WIB

5 Strategi Jitu Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

5 Strategi Jitu Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026

29 Maret 2026, 16.05 WIB

Terpopuler

1

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

2

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

3

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

4

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

5

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

6

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

7

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

8

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

9

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

10

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

