8 Kebiasaan Sebelum Tidur yang Diam-diam Merusak Jantung Anda

JawaPos.com – Organ jantung tidak pernah berhenti bekerja, tetapi apa yang Anda lakukan di malam hari dapat memengaruhi kinerjanya.

Entah itu meningkatkan kesehatan jantung atau justru memberi tekanan padanya tanpa Anda sadari.

Studi menunjukkan bahwa bahaya kardiovaskular terbesar bukanlah pada hasil tes melainkan pada hal-hal yang dilakukan orang setiap malam.

Melansir English jagran, berikut 8 kebiasaan sebelum tidur yang mungkin secara diam-diam membahayakan jantung Anda.

1. Makan banyak di larut malam

Mengonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak setelah pukul 10 malam dapat meningkatkan tekanan darah di malam hari dan mengganggu ritme metabolisme tubuh.

2. Terlalu banyak waktu di depan layar

Cahaya biru merangsang sistem saraf simpatik secara berlebihan, yang menyebabkan kadar kortisol dan detak jantung tetap tinggi.

3. Minum sebelum tidur

Mengganggu tidur nyenyak dan merupakan penyebab fibrilasi atrium yang diketahui jika digunakan secara teratur.

4. Kurang tidur jangka panjang

Kurang dari enam jam dikaitkan dengan tekanan darah tinggi dan kadar penanda inflamasi yang lebih tinggi seperti CRP dan IL-6.

5. Merokok larut malam