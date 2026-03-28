Orang yang Selalu Bersikap Baik dalam Setiap Situasi Biasanya Bertindak Berdasarkan 6 Rasa Takut Akan Konflik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di mata banyak orang, seseorang yang selalu bersikap baik terlihat seperti pribadi yang luar biasa. Mereka tidak pernah marah, jarang menolak permintaan orang lain, selalu menjaga perasaan, dan hampir tidak pernah terlibat konflik. Mereka terlihat tenang, sabar, dan penuh empati.



Namun menurut psikologi, tidak semua kebaikan muncul dari ketulusan yang sehat. Dalam banyak kasus, kebiasaan untuk selalu bersikap baik dalam setiap situasi justru lahir dari rasa takut akan konflik.



Konflik bukan hanya berarti pertengkaran besar. Dalam psikologi, konflik bisa berupa hal sederhana seperti berkata “tidak”, mengungkapkan ketidaksetujuan, atau mempertahankan batasan diri. Orang yang terlalu baik sering kali menghindari hal-hal tersebut karena ada ketakutan yang bekerja di bawah sadar.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam rasa takut yang sering menjadi alasan mengapa seseorang selalu bersikap baik, bahkan ketika dirinya sebenarnya tidak nyaman.



1. Takut Tidak Disukai Orang Lain



Ini adalah alasan paling umum. Banyak orang belajar sejak kecil bahwa diterima itu berarti disukai. Ketika seseorang pernah merasa ditolak, diabaikan, atau dikritik terlalu keras, otaknya mulai menghubungkan konflik dengan kehilangan kasih sayang.



Akibatnya, ia tumbuh menjadi pribadi yang selalu berusaha menyenangkan semua orang.



Orang seperti ini biasanya:



Selalu mengatakan “iya” meskipun sebenarnya tidak mau

Sulit menolak permintaan teman, pasangan, atau keluarga

Merasa cemas jika ada orang yang terlihat kecewa padanya

Lebih memilih mengorbankan dirinya daripada membuat orang lain tidak nyaman



Yang menarik, mereka bukan tidak punya pendapat. Mereka hanya takut pendapat itu membuat orang lain menjauh.



2. Takut Terlihat Sebagai Orang Jahat



Beberapa orang memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa orang baik tidak boleh membuat orang lain kesal. Jadi ketika mereka harus berkata jujur atau tegas, muncul perasaan bersalah yang sangat kuat.



Mereka takut jika:



Orang lain menganggap mereka egois

Mereka terlihat tidak peduli

Mereka dinilai kasar atau tidak sopan

Mereka dianggap berubah menjadi orang yang buruk



Padahal dalam psikologi, bersikap tegas bukan berarti jahat. Tetapi bagi orang yang sangat menghindari konflik, perbedaan antara “jujur” dan “menyakiti orang lain” terasa sangat tipis.



3. Takut Hubungan Rusak



Bagi sebagian orang, hubungan adalah hal paling penting dalam hidup. Mereka lebih memilih memendam rasa kesal daripada mengambil risiko kehilangan seseorang.



Akibatnya, mereka sering:



Menyimpan emosi terlalu lama

Mengalah bahkan ketika diperlakukan tidak adil

Tidak pernah mengungkapkan kekecewaan

Berusaha menjaga kedamaian meskipun dirinya terluka



Ironisnya, hubungan justru lebih mudah rusak ketika seseorang tidak pernah jujur. Emosi yang dipendam lama-lama berubah menjadi kelelahan emosional, dan suatu hari bisa meledak tiba-tiba.



4. Takut Konflik Akan Berujung Pertengkaran Besar



Orang yang tumbuh di lingkungan penuh pertengkaran biasanya memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap konflik. Mereka melihat konflik sebagai sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan tenang.



Karena itu, mereka memilih untuk selalu bersikap baik agar konflik tidak pernah terjadi.



Mereka sering berpikir:



“Kalau aku diam saja, semuanya akan baik-baik saja.”

“Lebih baik aku yang mengalah.”

“Aku tidak kuat menghadapi pertengkaran.”

“Kalau aku bicara, pasti jadi masalah besar.”



Padahal tidak semua konflik harus berakhir dengan pertengkaran. Konflik juga bisa menjadi cara sehat untuk memperbaiki hubungan.



5. Takut Menyakiti Perasaan Orang Lain



Empati adalah sifat yang baik. Namun ketika empati berubah menjadi rasa takut menyakiti orang lain, seseorang bisa kehilangan keberanian untuk jujur.



Orang seperti ini sering merasakan beban emosional orang lain terlalu dalam. Bahkan ketika mereka sendiri terluka, mereka tetap memilih diam karena tidak ingin membuat orang lain sedih.



Akibatnya:



Mereka memendam banyak hal

Mereka terlihat kuat, tapi sebenarnya lelah

Mereka sering merasa tidak dihargai

Mereka lebih peduli pada perasaan orang lain daripada perasaan dirinya sendiri



Psikologi menyebut ini sebagai emotional over-responsibility — merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain secara berlebihan.



6. Takut Kehilangan Nilai Diri



Ada orang yang menilai dirinya berdasarkan seberapa baik ia memperlakukan orang lain. Mereka merasa dirinya berharga hanya jika mereka selalu sabar, selalu mengalah, dan selalu memahami.



Jadi ketika mereka harus berkata “tidak” atau menunjukkan batasan, muncul rasa takut kehilangan identitas.



Mereka berpikir:



“Kalau aku tidak baik, siapa aku?”

“Kalau aku mulai tegas, orang-orang mungkin tidak butuh aku lagi.”

“Aku hanya berharga kalau aku selalu ada untuk orang lain.”



Padahal nilai diri tidak ditentukan dari seberapa sering seseorang mengalah. Nilai diri datang dari keseimbangan antara menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri.



Kebaikan yang Sehat Tidak Berasal dari Ketakutan



Bersikap baik bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi kebaikan yang sehat seharusnya datang dari pilihan, bukan dari rasa takut.



Orang yang benar-benar kuat secara emosional biasanya:



Bisa bersikap baik tanpa kehilangan batasan

Bisa berkata jujur tanpa merasa bersalah

Bisa menolak tanpa merasa jahat

Bisa menghadapi konflik tanpa merasa takut kehilangan segalanya



Kebaikan yang lahir dari ketakutan sering membuat seseorang terlihat tenang di luar, tetapi lelah di dalam.



Penutup



Jika seseorang selalu bersikap baik dalam setiap situasi, bukan berarti ia tidak punya emosi. Bisa jadi ia hanya terlalu takut menghadapi konflik.



Di balik sikap baik yang konsisten, sering tersembunyi:



rasa takut tidak disukai

rasa takut kehilangan hubungan

rasa takut dianggap jahat

rasa takut menyakiti orang lain

rasa takut pertengkaran

dan rasa takut kehilangan nilai diri



