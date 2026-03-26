9 Perilaku Ini Dimiliki oleh Seseorang yang Bersikap Baik kepada Anda saat Butuh Sesuatu, Penasaran?

JawaPos.com - Dalam pergaulan, tidak semua orang memiliki niat yang tulus saat menjalin hubungan. Beberapa orang hanya bersikap baik ketika mereka membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang begitu saja setelah keinginan mereka terpenuhi.

Sikap seperti ini bisa membuat Anda merasa dimanfaatkan dan kelelahan secara emosional. Jika Anda sering merasa bahwa seseorang hanya mendekati Anda saat mereka sedang kesulitan, mungkin sudah saatnya untuk lebih waspada.

Melansir Blog Herald, berikut adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang hanya bersikap baik kepada Anda saat mereka membutuhkan sesuatu.

1. Mereka Hanya Menghubungi Saat Sedang Kesulitan

Salah satu tanda paling jelas adalah mereka hanya menghubungi Anda ketika membutuhkan bantuan.

Entah itu meminta nasihat, pinjaman uang, atau sekadar mencari dukungan emosional, mereka akan muncul dengan penuh perhatian. Namun, saat Anda tidak lagi dibutuhkan, mereka menghilang tanpa jejak.

2. Pembicaraan Selalu Berfokus pada Keinginan Mereka

Ketika berinteraksi dengan mereka, Anda akan menyadari bahwa percakapan hampir selalu berputar di sekitar masalah, kebutuhan, atau keinginan mereka.

Mereka jarang bertanya tentang keadaan Anda atau mendengarkan cerita Anda dengan sungguh-sungguh.

3. Mereka Menghilang Setelah Mendapatkan Apa yang Mereka Inginkan

Setelah Anda membantu mereka, sikap mereka berubah. Mereka menjadi sulit dihubungi, jarang merespons pesan, atau bahkan benar-benar menghilang dari kehidupan Anda.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya mendekati Anda ketika ada keuntungan yang bisa mereka ambil.

4. Tidak Ada Ketertarikan yang Tulus terhadap Kehidupan Anda