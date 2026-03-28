4 Masker Tepung Jagung untuk Kulit Sehat Bercahaya, Mudah Dibuat dan Murah Meriah!

JawaPos.com - Tepung jagung merupakan bahan rumah tangga yang mudah didapat, jadi pilihan tepat untuk meningkatkan rutinitas kecantikan.

Kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral, tepung jagung membantu menenangkan, meredakan, dan menutrisi kulit.

Sifatnya yang lembut dan tidak menyebabkan iritasi menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk jenis kulit sensitif.

Sifat tepung jagung yang mudah menyerap bantu mengontrol minyak berlebih dan mengurangi tampilan pori-pori sehingga kulit tampak halus dan segar.

Dilansir English jagran, berikut empat masker tepung jagung untuk mendapatkan kulit bercahaya.

1. Tepung jagung, lemon, dan madu

Campurkan satu sendok makan madu dan satu sendok makan tepung jagung dengan sedikit perasan jus lemon untuk membuat masker wajah yang menutrisi.

Sifat antibakteri dan menghidrasi madu menenangkan kulit, sementara jus lemon mencerahkan dan mengencangkan pori-pori.

Namun, sebaiknya lakukan uji tempel terlebih dahulu jika Anda memiliki kulit sensitif.

Masker ini dapat membuat kulit Anda terasa segar dan berenergi kembali.

2. Tepung jagung dan tomat

Campurkan tomat yang dihaluskan, tepung jagung, dan gula untuk membuat masker wajah yang menutrisi.

Keasaman alami tomat bertindak sebagai zat pengencang sekaligus mengencangkan pori-pori dan menyeimbangkan pH kulit.