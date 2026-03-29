7 Tanda Seseorang Berusaha Keras Terlihat Bahagia dan Sempurna di Media Sosial, Tapi Psikologi Justru Membuka Sisi Gelap yang Sebenarnya!

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi “panggung” tempat banyak orang menampilkan versi terbaik dari diri mereka.

Foto liburan yang indah, hubungan yang tampak harmonis, hingga pencapaian hidup yang mengesankan, semuanya tersusun rapi dalam satu layar.

Sekilas, kehidupan yang ditampilkan terlihat sempurna dan penuh kebahagiaan.

Namun, apakah semua yang terlihat di media sosial benar-benar mencerminkan kenyataan?

Psikologi modern mengungkap bahwa tidak sedikit orang yang justru berusaha keras menutupi sisi rapuh mereka dengan citra yang tampak ideal.

Di balik unggahan yang terlihat bahagia, bisa saja tersembunyi tekanan emosional, rasa tidak aman, bahkan kebutuhan akan pengakuan.

Fenomena ini menjadi semakin umum karena media sosial mendorong perbandingan sosial yang intens.

Banyak orang merasa harus “terlihat baik” agar diterima, dihargai, atau diakui oleh lingkungan digital mereka.

Dirangkum dari laman Geediting.com, telah diungkapkan berbagai tanda psikologis seseorang yang berusaha keras terlihat bahagia dan sempurna di media sosial, tetapi sebenarnya menyimpan sisi lain yang tidak terlihat.

Berikut ini adalah 7 tanda yang perlu Anda ketahui, dijelaskan secara mendalam dan mudah dipahami.

1. Terlalu Sering Mengunggah Momen “Bahagia”

Seseorang yang terus-menerus membagikan momen bahagia tanpa jeda bisa jadi sedang mencoba meyakinkan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan validasi. Mereka ingin memastikan bahwa hidup mereka terlihat baik, meskipun kenyataannya mungkin tidak selalu demikian.