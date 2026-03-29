Bahasa Tubuh Tak Bisa Bohong, Ini 8 Tanda Perempuan Kurang Kasih Sayang Namun Berusaha Keras Menutupinya

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perasaan dapat diungkapkan melalui kata-kata.

Banyak orang, termasuk perempuan, sering kali berusaha terlihat kuat, bahagia, dan baik-baik saja di hadapan orang lain.

Padahal kenyataanya, di dalam hati mereka menyimpan kekosongan emosional yang selalu ditutupi rapat-rapat.

Ini bukan hal yang salah, namun faktanya ada bentuk perasaan yang paling sulit disembunyikan yakni kebutuhan akan kasih sayang.

Dalam perspektif psikologi, bahasa tubuh sering kali menjadi “jendela” yang mengungkapkan kondisi emosional seseorang.

Meskipun seseorang berusaha menutupi perasaan kurang diperhatikan atau kurang dicintai, tubuh tetap memberikan sinyal-sinyal halus yang sulit dikendalikan secara sadar.

Perempuan yang kurang mendapatkan kasih sayang, baik dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial, sering kali mengembangkan cara tersendiri untuk bertahan.

Mereka mungkin terlihat mandiri, ceria, atau bahkan kuat, tetapi di balik itu, ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Dirangkum dari laman Expert Editor, telah disebutkan berbagai tanda yang muncul dari bahasa tubuh yang dapat mengindikasikan seseorang sedang menyembunyikan kebutuhan akan kasih sayang.

Berikut ini adalah 8 tanda perempuan yang kurang kasih sayang namun berusaha keras menutupinya, dijelaskan secara lebih mendalam dan mudah dipahami.

1. Senyum yang Terlihat Dipaksakan

Senyum adalah ekspresi paling umum untuk menunjukkan kebahagiaan. Namun, senyum yang tulus biasanya melibatkan mata, bukan hanya bibir.

Perempuan yang kurang kasih sayang sering kali tersenyum untuk menjaga citra diri, tetapi ekspresi matanya tampak kosong atau lelah.

Ini adalah bentuk “topeng sosial” agar tidak terlihat rapuh di depan orang lain.