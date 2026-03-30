Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 01.34 WIB

Effortless! Intip 4 Tips Perawatan Kecantikan Angelina Jolie di usia 50

Angelina Jolie. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Sejak terjun ke dunia akting, satu hal yang selalu dikenali selain aktingnya, adalah kecantikannya, siapa lagi kalau bukan Angelina Jolie

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), Angelina Jolie tidak diragukan lagi adalah salah satu aktris tercantik di Hollywood.

Dengan struktur tulang yang menawan, bibir penuh yang khas, dan mata yang tajam, Jolie lebih dari sekadar ikon kecantikan global, yuk simak tips-nya.

1. Menggunakan tabir surya dan scrub lembut

Satu hal yang dianugerahkan kepadanya adalah kulit zaitun yang indah seperti ibunya. “Ibu saya selalu cantik alami, jadi beliau tidak perlu melakukan banyak hal.”

Hanya tabir surya, pembersihan yang tepat dengan pembersih yang lembut, antioksidan, kadang-kadang asam glikolat, dan produk alami.

2. Perawatan kulit bahkan saat bepergian

Ia  sangat memperhatikan perawatan kulitnya bahkan saat bepergian, yaitu menggunakan tabir surya sejak usia dini untuk melindungi kulitnya.

Aktris film The Malificent ini tahu bahwa sinar matahari tidak baik untuk kulitnya dan dapat merusak kulitnya dalam hal masalah pigmentasi dan hal-hal semacam itu.

3. Sering memakai topi dan banyak minum air

Ia juga rajin memakai topi, yang sangat penting banyak minum air dan banyak menggunakan pelembap, mencegah penuaan

4. Riasan hanya jika diperlukan

Hal penting lain yang selalu diikuti Jolie adalah tidak menutupi wajahnya dengan alas bedak tebal dan banyak riasan.

Menariknya, ia juga selalu menghapus riasannya, dan mungkin itu alasan lain mengapa kulitnya terlihat bagus.

