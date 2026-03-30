Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 01.39 WIB

Konsumsi Minuman Jahe Mentah hingga Rutinitas Malam Hari, Inilah Tips Kesehatan Priyanka Chopra

Priyanka Chopra. Sumber Foto: Pinkvilla - Image

Priyanka Chopra. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Sebagai aktris berbakat, Priyanka Chopra tentunya selalu  mementingkan perawatan kulit apalagi ia berkarir di industri hiburan.

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), ia sendiri diketahui terjun ke dunia film sejak usia muda, Chopra berhasil mempertahankan penampilan yang sehat

Penampilan  glamor dan sehat selama bertahun-tahun juga menginspirasi penggemarnya untuk selalu menjaga kebugaran tubuh.

Aktris Matrix ini sering berbicara tentang berbagai praktik dan telah membagikan ramuan rumahan untuk kulit yang bersih dan sistem pencernaan yang lebih sehat.

Ia mengungkapkan kepada penggemarnya di media sosial, aktris ini memberikan tips menggosok bawang putih mentah pada kaki untuk mengurangi peradangan.

Terlihat dalam klip tersebut, ia tertawa dan melanjutkan dengan mengatakan, "Tren bawang putih mentah ini benar-benar sempat populer, ya?"

Bintang White Tiger ini mengandalkan ramuan kuno yang diberikan oleh ibu dan neneknya, telah memberikan hasil luar biasa baginya.

Ia juga mencampur air beras dan minyak kelapa untuk membuat masker buatan sendiri, yang membantu mengecilkan pori-pori dan mengencangkan kulit.

Masker ini dapat diaplikasikan setiap hari selama beberapa menit sebelum tidur, ia juga  sangat teliti dalam mengikuti rutinitas enam langkahnya dan juga rutin mengunjungi ahli perawatan wajahnya.

Chopra juga berbagi tentang minuman sehatnya, yang meliputi jahe mentah dan satu sendok madu, mengungkapkan bahwa itu adalah obat yang ampuh untuk sakit tenggorokan.

Dia menambahkan bahwa minuman dengan semua bahan organik ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

