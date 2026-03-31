Shania Vivi Armylia Putri
01 April 2026, 00.08 WIB

6 Siasat Bertahan Hidup dengan Uang Ratusan Ribu Saat Kalender Masih Menunjukkan Tanggal Belasan

Ilustrasi dompet yang kosong/freepik

JawaPos.com-Pasca lebaran, tidak sedikit orang yang merasakan keuangannya yang menipis.

Hal ini bukan terjadi tanpa alasan, sudah menjadi rahasia umum jika hari raya merupakan momen pengeluaran besar untuk berbagai kebutuhan .

Situasi keuangan pasca lebaran bisa sangat menakutkan, apalagi jika tanggal gajian masih jauh dari perkiraan. 

Beberapa hari kedepan yang harus dipikirkan adalah cara bertahan hidup dengan sisa uang ratusan ribu, agar tercukupi sampai waktu gajian tiba. 

Seperti ulasan dari laman .tanamduit.com dan blubybcadigital.id pengaturan mengelola sisa uang yang terbatas membutuhkan strategi yang cermat dan bijak supaya bisa bertahan sampai momen gajian berikutnya.

Jika anda sedang mengalami kondisi keuangan yang serba terbatas setelah lebaran, berikut adalah beberapa tips yang bisa anda lakukan agar uang anda tetap cukup untuk hari-hari kedepan.

Setelah momen lebaran usai, dan uang hanya tersisa sedikit di dompet dan rekening, maka langkah yang bisa anda lakukan adalah mereset anggaran dengan membuat anggaran darurat baru, dimana prioritas kebutuhan yang benar-benar harus terpenuhi dengan sisa uang yang dimiliki adalah kebutuhan pokok seperti makan sehari-hari, transportasi, dan membayar tagihan. 

Kebiasan kecil jajan justru membuat uang anda habis dengan cepat. Saat dana yang tersisa hanya tinggal ratusan ribu, anda perlu lebih disiplin saat mengatur pengeluaran. Tahan keinginan untuk membeli kopi, nongkrong di kafe, atau checkout impulsif. Bersabarlah sampai kondisi keuangan kembali stabil saat menerima gaji.

Stok makanan yang melimpah saat lebaran bisa anda manfaatkan untuk mengurangi jajan di luar. Daripada sering membeli jajan di luar, anda bisa memanfaatkan sisa makanan lebaran yang bisa dijadikan bekal ke kantor. Lauk lebaran seperti opor ayam atau rendang bisa diolah kembali menjadi menu lain contohnya, nasi goreng, ayam suwir, atau rendang kering  sehingga masih tetap bisa dikonsumsi tanpa membuangnya.

Anda bisa memulainya dengan menerapkan limit pengeluaran harian. Selain itu, penting juga untuk mengatur batas transaksi harian baik di rekening atau dompet digital. Batas transaksi bisa menjadi solusi belanja impulsif yang sering terjadi.

