Fibermaxxing: Tren Konsumsi Serat yang Viral, Efektif untuk Kesehatan atau Berisiko?

JawaPos.com - Tren kesehatan di media sosial sering kali berkembang dengan cepat dan menarik perhatian banyak orang.

Salah satu tren terbaru yang sedang ramai dibicarakan adalah fibermaxxing, yaitu upaya meningkatkan konsumsi serat secara signifikan demi kesehatan yang lebih optimal.

Popularitasnya meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pencernaan.

Namun, seperti tren kesehatan lainnya, tidak semua informasi yang beredar sepenuhnya dipahami secara mendalam.

Banyak orang mengikuti tren tanpa mengetahui dasar ilmiah maupun potensi risikonya.

Oleh karena itu, penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan serat, manfaatnya bagi tubuh, serta bagaimana cara mengonsumsinya dengan tepat.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang fibermaxxing, mulai dari definisi, manfaat, hingga panduan aman dalam meningkatkan asupan serat berdasarkan pendekatan ilmiah.

Simak selengkapnya yang dihimpun dari Psychology Today pada Selasa (31/03).

Apa Itu Serat dan Mengapa Penting bagi Tubuh Serat pangan merupakan bagian dari makanan nabati yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh tubuh. Berbeda dengan nutrisi lain yang dipecah dan diserap, serat justru melewati sistem pencernaan hingga mencapai usus besar dalam kondisi relatif utuh. Di dalam usus besar, sebagian jenis serat akan difermentasi oleh bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Sumber serat dapat ditemukan pada berbagai makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta produk turunannya. Kebutuhan serat harian umumnya berkisar antara 25 hingga 34 gram, tergantung pada kebutuhan kalori dan jenis kelamin. Meskipun demikian, sebagian besar orang masih belum memenuhi angka tersebut, sehingga berpotensi mengalami berbagai gangguan kesehatan. Peran Serat dalam Kesehatan Tubuh Serat memiliki peran penting dalam menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan teratur.

