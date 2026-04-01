10 Tanda Ini Menunjukkan Bahwa Anda Sudah Saatnya Meninggalkan Pekerjaan yang Anda Tekuni Saat Ini, Menurut Psikologi

Saat menapaki perjalanan karier, ada masa di mana seseorang mulai mempertanyakan apakah pekerjaan yang dijalani masih relevan dengan tujuan hidupnya atau justru menjadi sumber tekanan yang berkepanjangan.

Tidak sedikit orang yang bertahan di pekerjaan yang sebenarnya sudah tidak sehat, baik secara mental maupun emosional, hanya karena alasan stabilitas atau rasa takut menghadapi perubahan.

Padahal, menurut perspektif psikologi, keputusan untuk meninggalkan pekerjaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan diri.

Mengenali tanda-tanda bahwa Anda sudah tidak lagi cocok dengan pekerjaan saat ini bisa menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dan terarah.

Sering kali, sinyal tersebut muncul secara halus, mulai dari rasa lelah yang tidak biasa, hilangnya motivasi, hingga perasaan tidak dihargai.

Jika diabaikan terlalu lama, kondisi ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental, produktivitas, bahkan hubungan sosial Anda.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 10 tanda yang menunjukkan bahwa Anda mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan saat ini, berdasarkan sudut pandang psikologi.