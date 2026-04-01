Jantung Berdebar Karena Cemas? 6 Cara Sederhana Ini Bisa Membantu Menenangkan Diri

JawaPos.Com - Perasaan cemas sering datang tanpa peringatan, membawa sensasi tidak nyaman yang sulit dijelaskan.

Detak jantung yang tiba-tiba meningkat, napas terasa lebih cepat, dan pikiran seolah tidak bisa diam menjadi pengalaman yang cukup mengganggu.

Kondisi ini kerap muncul dalam berbagai situasi, baik saat menghadapi tekanan maupun ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran yang berlebihan.

Rasa cemas merupakan respons alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman.

Namun, ketika muncul secara berlebihan, kondisi ini dapat memengaruhi keseimbangan fisik dan emosional.

Salah satu gejala yang sering dirasakan adalah jantung berdebar, yang dalam dunia medis sering dikaitkan dengan Kecemasan.

Ketika tubuh berada dalam kondisi cemas, sistem saraf akan bekerja lebih aktif, memicu peningkatan detak jantung dan membuat tubuh berada dalam mode siaga.

Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah sederhana yang dapat membantu menenangkan diri secara bertahap.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam cara yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri saat jantung berdebar kencang.

1. Mengatur Napas Secara Perlahan

Pernapasan memiliki hubungan erat dengan kondisi emosional. Saat cemas, napas cenderung menjadi cepat dan dangkal.

Mengatur napas secara perlahan dapat membantu menenangkan sistem saraf.

Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan secara berulang hingga tubuh mulai terasa lebih rileks.

2. Mengalihkan Pikiran dengan Aktivitas Ringan

Fokus pada pikiran yang memicu kecemasan dapat memperburuk kondisi.

Mengalihkan perhatian ke aktivitas ringan seperti berjalan, merapikan ruangan, atau mendengarkan musik dapat membantu mengurangi intensitas cemas.