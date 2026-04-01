Vindi Rayinda Ayudya
02 April 2026, 01.40 WIB

5 Kebiasaan Penting yang Dilakukan Orang dengan Otak Tajam Hingga Usia Lanjut Menurut Ahli Neurologi

Ilustrasi orang yang cerdas. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang cerdas. (Freepik)

  
JawaPos.Com - Ketajaman berpikir tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan, tetapi juga oleh kebiasaan yang dibentuk setiap hari. 
 
Cara seseorang menjalani hidup, merespons tantangan, hingga menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan otak. 
 
Dalam jangka panjang, rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten mampu menjaga fungsi kognitif tetap optimal, bahkan hingga usia lanjut.

Kesehatan otak menjadi salah satu aspek penting yang sering baru disadari ketika mulai terjadi penurunan fungsi. 

Padahal, menjaga ketajaman otak bisa dimulai sejak dini melalui kebiasaan sehari-hari yang sederhana namun konsisten. 

Dalam dunia Neurologi, para ahli menekankan bahwa otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang hidup, selama terus dirangsang dengan cara yang tepat.

Orang-orang yang tetap memiliki daya pikir tajam hingga usia lanjut umumnya memiliki pola hidup yang mendukung kesehatan otak.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima kebiasaan penting yang sering dilakukan oleh orang dengan otak tajam.

1. Aktif Melatih Otak dengan Hal Baru

Otak bekerja seperti otot yang perlu dilatih agar tetap kuat. Kebiasaan mempelajari hal baru menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga fungsi kognitif tetap optimal.

Membaca buku, mempelajari bahasa baru, atau mencoba keterampilan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dapat membantu memperkuat koneksi antar sel otak. 

Aktivitas ini merangsang proses yang dikenal sebagai Neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan memperbaiki jaringan saraf.

Semakin sering otak diajak berpikir dan beradaptasi, semakin baik kemampuannya dalam mempertahankan ketajaman.

2. Menjaga Aktivitas Fisik Secara Rutin

Kesehatan tubuh memiliki hubungan erat dengan kesehatan otak. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan aliran darah ke otak, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan.

Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam terbukti membantu menjaga fungsi otak tetap optimal. 

Selain itu, aktivitas fisik juga dapat mengurangi risiko gangguan seperti Demensia yang sering terjadi pada usia lanjut.

Editor: Novia Tri Astuti
