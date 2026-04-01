10 Kebiasaan Sebelum Tidur yang Harus Dihindari Jika Ingin Tidur Lebih Nyenyak

Tidur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu beristirahat, tetapi juga oleh kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur.
Pola hidup yang kurang tepat dapat mengganggu keseimbangan tubuh, terutama yang berkaitan dengan Ritme Sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur kapan tubuh merasa lelah dan kapan harus terjaga.
Menghindari kebiasaan yang salah menjadi langkah penting untuk menciptakan tidur yang lebih nyenyak.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan sebelum tidur yang sebaiknya dihindari.
1. Bermain Gadget Terlalu Lama
Paparan cahaya biru dari layar ponsel atau laptop dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk.
Kebiasaan ini membuat otak tetap aktif, sehingga sulit untuk masuk ke fase tidur.
2. Mengonsumsi Kafein di Malam Hari
Minuman seperti kopi, teh, atau minuman energi dapat merangsang sistem saraf.
Mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur membuat tubuh tetap terjaga lebih lama.
3. Makan Terlalu Banyak Sebelum Tidur
Perut yang terlalu penuh membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mencerna makanan.
Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu kualitas tidur.