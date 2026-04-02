8 Tanda Ini Dimiliki oleh Orang dengan Kepekaan Batin yang Tinggi, Salah Satunya Mampu Merasakan Hal-hal yang Belum Terjadi

Ilustrasi orang yang memiliki kepekaan batin dan firasatnya selalu tepat akuat. (Freepik)

JawaPos.com — Ada orang-orang yang seolah memiliki radar tak terlihat dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu penjelasan panjang, berita resmi, atau tanda yang jelas untuk mengetahui ketika sesuatu tidak beres.

Hanya dengan keheningan singkat, perubahan tatapan mata, atau suasana yang tiba-tiba berbeda, mereka sudah bisa merasakan sesuatu yang salah.

Orang-orang seperti ini sering dianggap terlalu peka, sensitif, atau cepat menarik kesimpulan.

Namun bagi mereka, kepekaan batin bukan sekadar perasaan—melainkan sistem peringatan dini yang jarang salah.

Mereka mampu menangkap pola yang tak terlihat, merasakan energi samar, dan mendeteksi kabar buruk sebelum orang lain menyadarinya.

Kepekaan ini bisa menjadi berkah karena membuat mereka lebih siap menghadapi kenyataan. Namun di sisi lain, kemampuan ini kadang terasa sebagai beban karena tidak semua orang siap menerima “kebenaran” yang mereka rasakan.

Jika Anda pernah tiba-tiba merasa merinding, cemas tanpa sebab, atau mampu menebak arah situasi sebelum benar-benar terjadi, kemungkinan besar Anda termasuk orang dengan antena batin yang tajam.