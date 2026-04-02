Seni Tetap Tenang di Tengah Tekanan: Inilah 9 Cara Ampuh Mengelola Emosi Tanpa Reaktif saat Ketrigger

JawaPos.com - Suatu hari, penulis dari The Expert Editor bernama Tina Fey mengalami situasi yang cukup menjengkelkan. Seorang temannya kembali membatalkan janji di menit terakhir untuk ketiga kalinya.

Reaksi awalnya sangat manusiawi: rahang mengencang, bahu tegang, dan dorongan kuat untuk mengirim pesan bernada pasif-agresif. Namun, ia tidak melakukannya.

Bertahun-tahun pengalaman dalam dunia profesional dan kehidupan pribadi telah mengajarkannya satu hal penting: mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan mengelolanya dengan cara yang sehat dan sadar.

Setiap orang pasti pernah ketrigger emosinya, baik karena kritik dari pasangan, tekanan kerja, atau hal sepele seperti disalip di jalan.

Yang membedakan seseorang yang matang secara emosional dengan yang reaktif adalah bagaimana mereka merespons dalam beberapa detik krusial setelah pemicu muncul.

Dilansir dari The Expert Editor, berikut adalah sembilan teknik yang secara konsisten digunakan oleh Tina Fey untuk menjaga ketenangan dan mengelola emosi dengan bijak.

1. Jeda Strategis: Berhenti Sebelum Bereaksi

Salah satu kebiasaan paling penting yang dipraktikkan Tina Fey adalah berhenti sejenak sebelum merespons.

Dalam situasi panas, ia tidak langsung membalas atau membela diri. Sebaliknya, ia memberi ruang beberapa detik untuk berpikir.

Kalimat sederhana seperti, “Biarkan saya memikirkannya sebentar,” sering ia gunakan untuk menciptakan jeda.

Jeda ini membantu memutus reaksi impulsif dan memberi kesempatan pada bagian otak rasional untuk mengambil alih. Hasilnya? Respons yang lebih tenang dan terkontrol.

2. Mengenali Emosi dengan Memberi Label