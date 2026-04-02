Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 21.02 WIB

Derbi Jatim Bawa Pesan Damai! Cara Panpel Arema FC Amankan Duel Sarat Emosi Lawan Persebaya Surabaya

Suasana koordinasi panpel Arema FC bersama kepolisian jelang Derbi Jawa Timur di Stadion Kanjuruhan. (I.League)

JawaPos.com — Laga bertajuk Derbi Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar pertandingan biasa. Di balik panasnya rivalitas, ada misi besar untuk memastikan sepak bola kembali menjadi ruang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Menghadapi lanjutan BRI Super League 2026/26, manajemen dan panitia pelaksana Arema FC mulai bergerak cepat dari sisi non-teknis.

Mereka mematangkan persiapan melalui audiensi penting bersama Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu (1/4/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis menyusun mekanisme pengamanan.

Fokus utama diarahkan pada laga pekan ke-30 yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (28/4/2026).

Tingginya tensi rivalitas membuat koordinasi lintas pihak menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Semua elemen sepakat, pertandingan ini harus berjalan aman tanpa insiden yang merugikan.

Audiensi menjadi ruang menyatukan visi antara klub, panpel, dan kepolisian. Mereka ingin memastikan tidak hanya kelancaran teknis, tetapi juga mencegah potensi provokasi sejak dini.

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Erwin Hardiyono, menegaskan pendekatan preventif menjadi kunci utama. Edukasi kepada suporter dinilai sebagai fondasi penting dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang kondusif.

“Kami sangat menekankan pentingnya langkah pencegahan dan edukasi kepada suporter. Hal ini krusial untuk menjaga kenyamanan dalam pertandingan terdekat, yang mana akan menjadi bahan pertimbangan utama kepolisian dalam menerbitkan izin laga Derbi Jatim nanti," ujar Erwin.

Artikel Terkait
Yakob Sayuri Kecam Serangan Rasisme di Stadion Kanjuruhan saat Laga Imbang Malut United Lawan Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Yakob Sayuri Kecam Serangan Rasisme di Stadion Kanjuruhan saat Laga Imbang Malut United Lawan Arema FC

05 April 2026, 01.48 WIB

Ciptakan 17 Clearances! Marcos Santos Memang Ingin Arema FC Main Bertahan Lawan Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Ciptakan 17 Clearances! Marcos Santos Memang Ingin Arema FC Main Bertahan Lawan Malut United

04 April 2026, 15.17 WIB

Drama Kanjuruhan! Arema FC Tahan Malut United 1-1, Tren Buruk Akhirnya Terhenti - Image
Sepak Bola Indonesia

Drama Kanjuruhan! Arema FC Tahan Malut United 1-1, Tren Buruk Akhirnya Terhenti

04 April 2026, 00.57 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

