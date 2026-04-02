Derbi Jatim Bawa Pesan Damai! Cara Panpel Arema FC Amankan Duel Sarat Emosi Lawan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Laga bertajuk Derbi Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar pertandingan biasa. Di balik panasnya rivalitas, ada misi besar untuk memastikan sepak bola kembali menjadi ruang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Menghadapi lanjutan BRI Super League 2026/26, manajemen dan panitia pelaksana Arema FC mulai bergerak cepat dari sisi non-teknis.

Mereka mematangkan persiapan melalui audiensi penting bersama Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu (1/4/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis menyusun mekanisme pengamanan.

Fokus utama diarahkan pada laga pekan ke-30 yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (28/4/2026).

Tingginya tensi rivalitas membuat koordinasi lintas pihak menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Semua elemen sepakat, pertandingan ini harus berjalan aman tanpa insiden yang merugikan.

Audiensi menjadi ruang menyatukan visi antara klub, panpel, dan kepolisian. Mereka ingin memastikan tidak hanya kelancaran teknis, tetapi juga mencegah potensi provokasi sejak dini.

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Erwin Hardiyono, menegaskan pendekatan preventif menjadi kunci utama. Edukasi kepada suporter dinilai sebagai fondasi penting dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang kondusif.