Hodak Sebut Laga Lawan Semen Padang Bakal Sulit untuk Persib Bandung

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan laga tandang melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB dalam pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 akan berjalan sulit untuk timnya.

Meski secara peringkat berbeda sangat jauh, Persib di posisi pertama dan Semen Padang di posisi 17, Hodak menilai tim tuan rumah pada laga nanti akan menyulitkan timnya.

Hodak memaparkan bahwa Semen Padang akan memiliki motivasi tinggi dalam laga nanti. Mereka juga memiliki bekal positif bersama pelatih baru Imran Nahumarury yang menjalani debutnya dengan kemenangan 2-0 atas PSBS Biak.

"Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan saat ini berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen," kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis.

Karena itu, pelatih asal Kroasia tersebut meminta timnya tetap fokus untuk menjaga konsistensi penampilan agar bisa pulang membawa poin penuh.

Di pertandingan putaran pertama pada Agustus tahun lalu, Maung Bandung menaklukkan Kabau Sirah dengan skor 2-0.

"Ini tentu akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi saya harap kami akan menemukan cara untuk mendapatkan hasil positif dari sana," ucap pelatih yang mengantarkan Persib juara berturut-turut Liga Indonesia tersebut.

Dalam pertandingan ini, Persib dipastikan kehilangan dua pilar asing, Patricio Matricardi dan Frans Putros yang harus absen akibat sanksi akumulasi kartu kuning. Kendati demikian, Hodak tidak merasa khawatir karena beberapa pemain kunci lain dapat menggantikannya, sementara Luciano Guaycochea dan Julio Cesar sudah kembali dapat bermain.