Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 20.52 WIB

Cinta Datang Lebih Cepat! Jean Mota Sudah Terpikat Jakmania Sebelum Resmi Gabung Persija Jakarta

Jean Mota menunjukkan tekad besar setelah resmi bergabung dengan Persija Jakarta dan siap menjawab ekspektasi Jakmania. (Persija)

JawaPos.com — Kesan pertama langsung terasa begitu kuat bagi Jean Mota saat mengenal Persija Jakarta. Bahkan, sebelum resmi diperkenalkan, gelandang asal Brasil itu sudah jatuh hati dengan besarnya dukungan The Jakmania.

Jean Mota tak sekadar datang sebagai pemain baru, tetapi membawa cerita panjang tentang perjalanan kariernya.

Dalam wawancara eksklusif oleh Persija Jakarta, ia membuka banyak sisi menarik mulai dari alasan memilih Persija Jakarta hingga ambisi besarnya di Super League 2025/2026.

“Saya memilih Persija karena ini adalah klub besar, klub yang memiliki proyek besar,” ujar Mota. Ia mengaku langsung tertarik karena Persija Jakarta dikenal sebagai tim yang selalu berjuang meraih gelar juara.

Bagi Mota, kesempatan bermain di klub dengan ambisi tinggi menjadi tantangan yang membangkitkan semangatnya. Ia ingin kembali menemukan performa terbaik sekaligus mengembalikan kepercayaan dirinya di lapangan.

Menariknya, keputusan bergabung tidak datang secara tiba-tiba. Mota sudah mengenal Persija Jakarta jauh sebelum proses negosiasi dimulai melalui teman-temannya dan perkembangan klub di media sosial.

“Ini adalah klub yang sangat besar, saya juga sudah mengenalnya melalui media sosial,” ucapnya. Hal tersebut membuat proses adaptasi awal terasa lebih mudah karena ia sudah memiliki gambaran tentang klub.

Ketertarikan itu semakin kuat saat melihat struktur klub yang dinilai profesional. Ia merasa Persija Jakarta adalah tempat ideal untuk memulai kembali perjalanan kariernya dengan penuh optimisme.

Sebagai seorang gelandang, Mota membawa karakter permainan yang cukup komplet. Ia menggambarkan dirinya sebagai pemain dinamis dengan kemampuan operan akurat dan tembakan jarak jauh yang berbahaya.

