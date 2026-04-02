Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
02 April 2026, 20.57 WIB

BMKG Akhiri Peringatan Tsunami! Gempa Maluku Utara Picu Kerusakan Bangunan di Ternate dan Manado

Gempa Sulut. (Istimewa)

JawaPos.com - Peringatan dini tsunami akibat gempa bumi kuat di Pulau Batang Dua, Maluku Utara, resmi berakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan lampu hijau bagi warga untuk kembali, namun tetap waspada terhadap potensi kerusakan bangunan.

Gempa tektonik yang mengguncang wilayah tenggara Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4) pagi sempat memicu kekhawatiran akan gelombang tsunami. Namun, setelah melakukan pemantauan ketat, BMKG memastikan ancaman tersebut telah berlalu.

"BMKG menyatakan bahwa Peringatan Dini Tsunami dinyatakan berakhir pada 09.56 WIB. BMKG berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu diseminasi dan melakukan langkah evakuasi secepatnya," ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, Kamis (2/4).

Analisis Penyebab dan Lokasi Gempa

Gempa ini tercatat berpusat di laut pada kedalaman 33 km. Secara teknis, guncangan ini dipicu oleh aktivitas subduksi di Laut Maluku dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Meski peringatan tsunami diakhiri, sempat terjadi kenaikan tinggi muka air laut di beberapa titik. Faisal memaparkan data pemantauan air laut sebagai berikut:

"Hasil pemantauan BMKG, terjadi kenaikan tinggi muka air laut di sejumlah wilayah, di antaranya Halmahera Barat pada 06:08 WIB dengan ketinggian 0.30 m, Bitung pada pukul 06:15 WIB dengan ketinggian 0.20 m," paparnya.

Data lain menunjukkan kenaikan di Sidangoli (0.35 m), Minahasa Utara (0.75 m), Belang (0.68 m), hingga Bumbulan (0.13 m).

Dampak Kerusakan di Malut, Sulut, dan Gorontalo

Guncangan gempa dirasakan sangat kuat di Kota Ternate dengan skala intensitas V-VI MMI. Kondisi ini membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Beberapa kerusakan bangunan dilaporkan terjadi, di antaranya, Gedung KONI Sario, Manado dan Gereja Kalvari, Pulau Batang Dua, Ternate.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore