Bitung Aman Pasca Tsunami, Wali Kota Minta Warga Tetap Waspada dan Jangan Panik

JawaPos.com - Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh warga Kota Bitung setelah status peringatan tsunami dinyatakan berakhir.

Pemerintah memastikan situasi saat ini sudah aman, namun masyarakat tetap diminta untuk tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan.

Hengky Honandar menekankan pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi kondisi pasca peringatan tsunami. Ia mengingatkan warga agar tidak panik dan hanya mengacu pada informasi dari sumber resmi pemerintah maupun instansi terkait.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bitung agar tetap tenang dan tidak panik. Kondisi saat ini sudah dinyatakan aman, namun kewaspadaan tetap perlu dijaga,” ujarnya, seperti dikutip dari Manado Post (Jawa Pos Group), Kamis (2/4).

Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Karena itu, ia mengajak warga agar tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama di tengah maraknya potensi disinformasi.

“Kami minta masyarakat hanya mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar atau hoaks,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa keselamatan diri dan keluarga harus menjadi prioritas utama. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan yang tidak diinginkan meskipun kondisi sudah terkendali.

“Keselamatan diri dan keluarga harus tetap menjadi perhatian utama. Tetap waspada, meskipun situasi saat ini terkendali,” tambahnya.