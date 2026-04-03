Nanda Prayoga
03 April 2026, 18.20 WIB

223 Site Terdampak, Kini 100 Persen Jaringan Telekomunikasi Sulut Sudah Pulih

Prajurit TNI terlibat dalam penanganan pascabencana gempa bumi di Sulut pada Kamis (4/2). (TNI)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara tetap terjaga dan pulih dengan cepat pascagempa bermagnitudo 7,6 yang terjadi pada Kamis (2/4) pukul 05.48 WIB.

Dari total 2.236 site di wilayah terdampak, 223 site atau sekitar 9,97 persen sempat mengalami gangguan. Kini, semuanya telah kembali beroperasi normal berdasarkan pemantauan terakhir pada Jumat (3/4), pukul 05.17 WIB.

Adapun proses pemulihan berlangsung cepat sehingga sebagian besar layanan kembali normal hanya dalam beberapa jam.

Sejak awal kejadian, pemerintah segera mengaktifkan Crisis Management Team di Posko Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) dengan melibatkan seluruh unsur teknis serta operator guna memastikan layanan tetap berjalan dan mempercepat proses pemulihan.

Sementara itu, pada Kamis (2/4) sore, sebanyak 219 site telah kembali aktif. Masih terdapat empat site yang dalam tahap pemulihan, masing-masing dua di Kota Bitung, satu di Kabupaten Minahasa, dan satu di Kabupaten Minahasa Selatan.

Gangguan jaringan utamanya disebabkan oleh terputusnya pasokan listrik. Untuk menjaga layanan tetap berjalan, operator memanfaatkan genset sambil menunggu pemulihan aliran listrik dari PLN.

Dari sisi operator, proses pemulihan juga berjalan cepat, dengan Telkomsel menyisakan dua site terdampak, sementara XLSmart dan Indosat masing-masing masih memiliki satu site yang belum pulih.

Selain menjaga konektivitas, sistem peringatan dini turut berfungsi dengan baik. Early Warning System kebencanaan berhasil mengirimkan notifikasi gempa dan potensi tsunami dari BMKG ke wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, termasuk Kota Bitung, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Ternate.

Dalam pengawasan frekuensi, dua stasiun monitoring transportabel di Bitung dan Minahasa dilaporkan dalam kondisi baik dan tetap beroperasi. Sebagian besar unit monitoring juga tidak mengalami kendala. Namun, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manado mengalami penurunan kualitas layanan dan masih dalam pemantauan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
BMKG Akhiri Peringatan Tsunami! Gempa Maluku Utara Picu Kerusakan Bangunan di Ternate dan Manado - Image
Berita Daerah

BMKG Akhiri Peringatan Tsunami! Gempa Maluku Utara Picu Kerusakan Bangunan di Ternate dan Manado

02 April 2026, 20.57 WIB

Bitung Aman Pasca Tsunami, Wali Kota Minta Warga Tetap Waspada dan Jangan Panik - Image
Berita Daerah

Bitung Aman Pasca Tsunami, Wali Kota Minta Warga Tetap Waspada dan Jangan Panik

02 April 2026, 19.10 WIB

Peringatan Dini Tsunami Sudah Berakhir, Kantor SAR Manado Imbau Warga Tetap Jauhi Pantai - Image
Berita Daerah

Peringatan Dini Tsunami Sudah Berakhir, Kantor SAR Manado Imbau Warga Tetap Jauhi Pantai

02 April 2026, 18.56 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

