3 Cara Mengendalikan Emosi Saat Marah agar Tidak Mengucapkan Hal yang Disesali

JawaPos.Com - Ledakan emosi sering datang tanpa peringatan, membawa dorongan kuat untuk bereaksi secara spontan.

Dalam kondisi seperti ini, kata-kata yang keluar sering kali tidak melalui pertimbangan yang matang, sehingga berpotensi melukai orang lain dan meninggalkan penyesalan.

Mengendalikan emosi bukan perkara mudah, tetapi bisa dilatih melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara sadar.

Marah merupakan respons alami yang muncul ketika seseorang merasa terganggu, disakiti, atau tidak dipahami. Dalam kajian

Psikologi, emosi ini tidak selalu negatif, selama dapat dikelola dengan baik.

Masalah muncul ketika amarah tidak terkendali, terutama saat memengaruhi cara berbicara.

Kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah sering kali sulit ditarik kembali.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki cara mengendalikan emosi sebelum bereaksi.

Dilansir dari Yourtango, inilah tiga langkah sederhana yang dapat membantu menjaga ucapan tetap terkendali.

1. Memberi Jeda Sebelum Bereaksi

Saat emosi memuncak, dorongan untuk langsung merespons biasanya sangat kuat.

Namun, kebiasaan memberi jeda sejenak dapat membantu meredakan intensitas amarah.

Mengambil waktu beberapa detik untuk diam, menarik napas, atau menjauh sejenak dari situasi dapat memberikan ruang bagi pikiran untuk kembali jernih.

Dalam jeda tersebut, otak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap kata yang akan diucapkan.