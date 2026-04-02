03 April 2026, 03.23 WIB

5 Tips Mengatasi Jerawat Punggung, Salah Satunya Segera Mandi

Ilustrasi jerawat punggung. (Freepik)

JawaPos.com - Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa timbul di punggung, yang sering menimbulkan rasa tidak nyaman dan menurunkan kepercayaan diri, terutama saat mengenakan pakaian terbuka.

Namun, kamu tidak perlu khawatir. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengatasi jerawat di punggung.

Berdasarkan informasi dari laman Halodoc dan HelloSehat pada Kamis (2/4), berikut lima cara efektif dan mudah yang bisa dicoba untuk mengatasi jerawat punggung di rumah.

1.       Mandi Setelah Berolahraga

Cara pertama untuk mengatasi jerawat punggung yaitu mandi setelah berolahraga. Perlu diketahui bahwa membiarkan keringat dan kotoran menempel di kulit setelah berolahraga berisiko tinggi menyebabkan munculnya jerawat di punggung. Oleh karena itu, sebaiknya kamu segera mandi setelah melakukan olahraga.

2.       Oleskan Gel Lidah Buaya

Selanjutnya yaitu dengan mengoleskan gel lidah buaya atau produk lidah buaya yang mengandung tretinoin atau asam retinoate pada jerawat di punggung.

Cara ini berpotensi menyembuhkan jerawat ringan hingga sedang. Gel lidah buaya dapat menjadi alternatif krim dan losion tubuh yang mengandung minyak mineral, lanolin, sintesis, dan mentega kakao. Penggunaan krim ini justru dapat memperparah jerawat. 

3.       Bersihkan Punggung Secara Teratur

Kamu dapat memilih sabun mandi berjenis noncomedogenic atau bebas minyak untuk menghindari penyumbatan pori-pori.

Hindari penggunaan sabun antibakteri yang mengandung astringent dan scrub kasar yang dapat memperburuk jerawat kamu.

Pada saat membersihkan kulit punggung, kamu dapat membersihkannya dengan lembut dan hati-hati.

4.       Lakukan Eksfoliasi

Cara selanjutnya yaitu kamu dapat menggunakan scrub dari asam salisilat untuk menghilangkan kotoran dan minyak ekstra dari kulit.

