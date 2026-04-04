Bukan Soal Takut Gagal, Ini 4 Alasan Sebenarnya Mengapa Banyak Orang Sulit Mengubah Hidup Mereka

JawaPos.Com - Keinginan untuk berubah sering muncul dalam berbagai fase kehidupan. Harapan untuk menjadi lebih baik, lebih tenang, atau lebih sukses kerap menjadi dorongan yang kuat.

Namun, tidak sedikit yang merasa terjebak di tempat yang sama, seolah perubahan hanya menjadi wacana tanpa pernah benar-benar terwujud.

Perubahan hidup sering dianggap sebagai sesuatu yang sederhana secara teori, tetapi terasa sangat sulit ketika dijalani.

Banyak orang mengira bahwa rasa takut gagal menjadi penyebab utama, padahal kenyataannya lebih kompleks dari itu.

Hambatan yang muncul sering kali bersumber dari hal-hal yang tidak disadari, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang mengambil keputusan.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat alasan yang menjadi gambaran mengapa perubahan terasa begitu sulit, meskipun keinginan untuk melangkah sudah cukup kuat.

1. Terlalu Nyaman dengan Kebiasaan Lama

Kebiasaan memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk kehidupan seseorang.

Rutinitas yang sudah dijalani dalam waktu lama menciptakan rasa nyaman, meskipun tidak selalu membawa hasil yang diinginkan.

Kenyamanan ini sering menjadi alasan utama seseorang enggan berubah.

Perubahan membutuhkan usaha dan penyesuaian, sementara kebiasaan lama memberikan rasa aman yang sudah dikenal.

Meskipun kondisi tersebut tidak ideal, banyak orang memilih untuk tetap bertahan karena merasa lebih mudah dibandingkan menghadapi ketidakpastian.

Kenyamanan yang berlebihan dapat menjadi jebakan yang membuat seseorang sulit berkembang.