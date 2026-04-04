4 Rahasia Pensiun Bahagia Menurut Para Ahli yang Jarang Disadari Sejak Dini

JawaPos.Com - Masa pensiun sering dibayangkan sebagai waktu untuk beristirahat dan menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun.

Namun, kenyataannya tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama ketika memasuki fase tersebut.

Tanpa persiapan yang tepat, masa yang seharusnya menjadi periode paling tenang justru bisa terasa membingungkan dan penuh ketidakpastian.

Banyak orang menganggap bahwa kunci pensiun bahagia hanya terletak pada kesiapan finansial. Padahal, para ahli melihat gambaran yang lebih luas.

Kebahagiaan di masa pensiun dipengaruhi oleh berbagai aspek yang sering kali luput dari perhatian sejak dini.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat rahasia yang menjadi fondasi penting yang dapat membantu menciptakan masa pensiun yang lebih seimbang, bermakna, dan penuh kepuasan.

1. Membangun Identitas di Luar Pekerjaan

Selama bertahun-tahun, pekerjaan sering menjadi bagian besar dari identitas seseorang.

Ketika pensiun tiba, kehilangan peran tersebut bisa menimbulkan rasa kosong.

Oleh karena itu, penting untuk mulai membangun identitas di luar pekerjaan sejak dini.

Kegiatan seperti hobi, komunitas, atau aktivitas sosial dapat membantu menciptakan rasa memiliki dan tujuan yang baru.

Dengan memiliki identitas yang tidak hanya bergantung pada pekerjaan, masa pensiun dapat dijalani dengan lebih ringan dan menyenangkan.