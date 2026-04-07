08 April 2026, 00.41 WIB

Survei Indikator: 85,3 Persen Pemudik Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026, Dianggap Lebih Baik Dari Tahun Lalu

Ilustrasi polantas mengatur lalu lintas pada periode mudik lebaran 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyelenggaraan mudik lebaran 2026 mendapat penilaian positif dari publik.  Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 82,7 persen.

pemudik yang puas dengan penyelenggaraan Operasi Ketupat 2026. Para pemudik menyatakan operasi kemanusiaan itu sukses memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Survei ini dibagi dalam dua kategori. Pertama survei dilakukan kepada yang melaksanakan mudik. Kedua juga dilakukan kepada yang tidak mudik.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, responden pun diberi pertanyaan tentang Operasi Ketupat 2026 apakah berhasil menciptakan kelancaran arus lalu lintas.

Sebanyak 81 persen responden menyatakan mudik tahun ini dianggap lebih baik dibanding tahun lalu. 82,7 persen pemudik memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan mudik ini.

"Di kalangan semua responden 81 persen yang mengatakan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Khusus bagi mereka yang mudik, memberikan evaluasi yang lebih tinggi. Buat pemudik evaluasinya sedikit lebih tinggi dibanding responden secara umum di angka 82,7 persen," kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (7/4).

Survei ini digelar lewat wawancara tatap muka pada periode 29 Maret hingga 4 April 2026 dengan 1.200 orang menjadi responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Jika dikerucutkan, ada 11,5 persen pemudik yang sangat setuju Operasi Ketupat tahun ini sukses membuat kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Sementara di kategori setuju, ada 71,2 persen yang menyatakan Operasi Ketupat 2026 membantu memperlancar arus mudik Lebaran.

Berikut rinciannya:

